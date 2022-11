Masaf, La Pietra: Con elezione Sicolo Italia a vertici Consiglio Oleicolo Internazionale

“Esprimo le più vive congratulazioni a Gennaro Sicolo eletto ieri, nel corso della riunione in Spagna, vicepresidente del Comitato consultivo per l’olio d’oliva e le olive da tavola del COI (Consiglio Oleicolo Internazionale). Un prestigioso riconoscimento per la professionalità del presidente Sicolo e un ruolo di rilievo per la nostra Nazione, che dopo anni finalmente vede un italiano ai vertici dell’organizzazione intergovernativa mondiale. Sono certo che Sicolo saprà interpretare questo incarico con equilibrio e ridare peso e voce al settore olivicolo italiano in un consesso internazionale, per affrontare al meglio le sfide che ci siamo posti in un quadro globale in continuo mutamento”. È quanto dichiara Patrizio La Pietra, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste con delega alla filiera Olivicola.