Masaf, Lollobrigida: Italia protagonista in Ue, abbiamo evitato discriminazione per carne e vino ed ottenuto aperture su modifica Pnrr. Ora investire su lavoro e difesa prodotti per creare ricchezza

Dalle pagine de Il Messaggero esprime soddisfazione il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, dopo la decisione della Commissione Ue di cancellare i passaggi discriminatori nei confronti di vino e carne nel rivedere il Regolamento 1144/2014 deputato alla Promozione dei prodotti agroalimentari per quanto riguarda l'annualità 2023.

"Al livello europeo, sono contento che il nostro governo sia stato protagonista nel convincere la Ue a eliminare carne e vino dagli elementi dannosi per la salute" rivendica il ministro. Ed un'altra vittoria è rappresentata dall'apertura mostrata dal presidente della Commissione Ue Von Der Leyen sul Pnrr, che rappresenta "una sconfitta per chi sosteneva l’intangibilità di un Piano difficile da realizzare e che, in quel caso sì, avrebbe portato alla perdita di alcuni fondi non utilizzati" a partire dalle infrastrutture fino a quelli sui trattori elettrici, che però non si trovano sul mercato.

Soddisfazione anche per la manovra, varata in soli trenta giorni dall'insediamento del governo, che non ha fatto salire lo Spread e che punta su alcuni aspetti fondamentali, quali "evitare la desertificazione del settore industriale, sostegni sul caro energia, un modello di welfare mirato sui più deboli, l’impegno per creare nuova occupazione". E quello del lavoro è un tema caro al ministro, "per ridistribuire la ricchezza, prima va creata" chiosa Lollobrigida, allora occorre investire "su chi crea lavoro, difendendo i nostri prodotti, combattendo per la legalità che consenta a chi vuole investire di poterlo farle, salvaguardando le nostre imprese."

E sempre sul tema lavoro non può mancare una battuta sulla questione immigrati, perchè se è vero che una immigrazione legale e ordinata occorre, è altrettanto vero che è ad inizio anno che si deve realizzare il piano flussi e non alla fine, commenta il ministro. "Bisogna stabilire prima quali sono i bisogni reali una volta esaurita la domanda interna di lavoro e allora capire quanti immigrati possiamo accogliere. Naturalmente cosa diversa sono i rifugiati, che vanno sempre e comunque accolti".

L'obiettivo del governo Meloni è di lungo corso, sarà un governo che avrà durata quinquennale con una chiara visione e prospettiva, conclude Lollobrigida, "non vogliamo fare come altre forze politiche che hanno cercato facili consensi sul breve periodo con interventi spot" come il reddito di cittadinanza e i bonus a pioggia e che, negli ultimi trent'anni, hanno frenato la crescita dell'Italia.