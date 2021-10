Materie prime, Comagri Camera. Battistoni: Chiesto in Ue interventi per compensare perdita reddito e mantenere competitività aziende

Gli Stati hanno chiesto alla commissione aie interventi rapidi per compensare la perdita di reddito e mantenere i livelli di competitività delle aziende del settore agricolo. La Commissione Ue ha fatto presente che sono allo studio strumenti atti a neutralizzare gli effetti degli aumenti del costo d’energia. Anche il ministro Patuanelli è intervenuto, sottolineando come in taluni casi e per certe filiere l’aumento dei costi di produzione è la conseguenza di speculazioni sul mercato finanziario. Ha inoltre sottolineato come in questa situazione sarebbe inopportuno pensare per scopi ambientali di avanzare interventi volti alla riduzione dell’uso del gasolio a prezzo agevolato.

