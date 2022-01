Materie prime, Filiera Italia: Distribuzione riduca margini. Federdistribuzione: accettare aumenti ma nomi e cognomi di chi specula. In gioco sopravvivenza Pmi

Anche per Federdistribuzione è necessario che la Distribuzione accetti gli aumenti di costi dei produttori a fronte dei drammatici aumenti di costo di produzione.

Un vero e proprio dibattito, sui social, dopo che Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia ha ribadito ieri, in una nota, come non sia più possibile "che alcune catene della GDO continuino ad ignorare le legittime richieste di riconoscimento degli aumenti di costo avanzate dalle aziende della filiera agroalimentare italiana” precisando come sia necessario “che ogni fase della filiera, compresa la distribuzione, accetti di ridurre i propri margini in un momento così difficile per tutti”.

Scordamaglia specifica inoltre come “dall’energia aumentata fino al 500%, ai film plastici, cartone, vetro, imballaggi in genere, migliaia di PMI della filiera agroalimentare italiana siano in ginocchio e rischino la chiusura”. Motivo per cui chiede "che le autorità di controllo (a partire dall’Ispettorato ICQRF del Ministero delle politiche agricole) intervengano ponendo fine quanto meno ai fenomeni di sottocosto che mai come ora sono odiosi ed inaccettabili” anche "fermando le pratiche sleali - dice Scordamaglia - come previsto dal recente decreto legislativo del Governo”.

Una situazione che secondo Paolo De Castro penalizza soprattutto le PMI e, in generale, le aziende di minore dimensione ad essere penalizzate nella negoziazione con le catene distributive ed avere quindi bisogno di maggiore tutela da parte delle autorità di controllo e attraverso meccanismi di aiuto. “Dobbiamo salvaguardare – aggiunge De Castro - un tessuto produttivo, economico e sociale fatto da migliaia di piccole e medie imprese spesso a carattere familiare, che sono il vero motore per tanti nostri territori italiani”.

A rispondere su twitter è Giorgio Santambrogio già CEO Gruppo VèGè e Vice Presidente vicario di Federdistribuzione, secondo il quale "questa ondata inflativa colpisce tutti. E anche io - spiega - ho ribadito che occorre accettare aumenti di listino a fronte di drammatici aumenti di costo di produzione. Tranne magari qualcuno che specula. Poi dobbiamo combattere le pratiche sleali da una parte e dall'altra".

Nel dibattito interviene anche Francesco Pugliese, Ad di Conad che scrive: "Caro Santambrogio, da quello che leggo non parla di GDO ma di alcuni della stessa. L'unico appunto che mi sento di fare a Scordamaglia è fate nomi e cognomi".

Risponde nuovamente Santambrogio: "concordo Francesco, però è troppo comodo fare sempre accuse generalizzate. E dovrebbero comprendere che i costi incrementali di energia, logistica e pack afferiscono anche, se non di più, alle imprese del Retail".

Immediata la replica di Scordamaglia: "caro Santambrogio, sui social è poco elegante parlare di marchi. Lo si farà con le Autorità di controllo a fronte degli estremi di pratiche sleali. Giusto aumento riguarda tutti, GDO compresa, quindi molti alimenti dovranno aumentare e le filiere nazionali rischiano di scomparire".

Che infine precisa: "ha ragione Pugliese, non esiste la Gdo. C'è piuttosto quella parte di essa che considera i fornitori partner con cui crescere negli anni e quella che invece è del tutto disinteressata all'esistenza di una filiera nazionale".