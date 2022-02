Mattarella, Cenni (Pd): agricoltura centrale nella transizione ecologica

Dal messaggio del Presidente Mattarella, dal suo discorso sulla dignità e sul futuro, arrivano importanti stimoli al nostro lavoro Parlamentare e politico per i temi dell’agricoltura e dell’accesso al cibo, contro le difficoltà delle famiglie e la povertà alimentare.

Continueremo il nostro impegno nel migliore utilizzo di PNRR, PAC, Sviluppo Rurale, per accompagnare il mondo agricolo nella transizione ecologica e nel raggiungimento degli obiettivi Europei, verso traguardi di innovazione, modernizzazione, rafforzamento, tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Obiettivi non raggiungibili senza la centralità e la dignità dell’agricoltura. Ed ancora ci impegneremo per il pieno rispetto delle norme contro le pratiche sleali, anche per contrastare speculazioni sui prezzi e lo sfruttamento del lavoro di uomini e donne in agricoltura, e lavoreremo affinché le conseguenze dei costi energetici non impoveriscano gli agricoltori e i cittadini nella spesa alimentare. abbiamo pertanto rivolto un Importante appello al Parlamento affinché trasformi gli applausi al presidente Mattarella in concretezza.