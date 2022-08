Meeting di Rimini, Di Maio: Diplomazia alimentare fondamentale per sicurezza globale e per tutela Made in Italy da Nutriscore

“Spero che tanti giovani si possano appassionare alla carriera diplomatica perchè tutto è politica estera, specialmente in questi tempi. Anche ciò che compriamo negli scaffali del supermercato.

Abbiamo imprese e famiglie in sofferenza ma in altri paesi l’impatto dei prezzi dell’energia e degli alimenti rischia di portare alla nascita di nuove cellule terroristiche o colpi di stato.”

Così il ministro affari esteri, Luigi Di Maio nel corso del suo intervento al Meeting di Rimini.

“Importante dunque è affrontare e portare avanti i negoziati come quello che si è svolto tra Ucraina e Russia, sotto l’egida della Turchia, per permettere la fuoruscita del grano dall’Ucraina, il che ha evitato di certo alcune guerre in Africa.

Abbiamo costruito con la Fao un G20 a Matera dove abbiamo approvato la carta di Matera sulla sicurezza alimentare, quando già la la pandemia aveva fatto aumentare l’insicurezza alimentare.

Il Governo e la Farnesina, insieme alle rappresentanze imprenditoriali e dei coltivatori, insieme alle altre organizzazioni stanno facendo un grande lavoro. Ma la diplomazia alimentare è anche lavoro e contrasto al Nutriscore, perché rischiamo che una lattina di Coca cola e una di olio d’oliva abbiano lo stesso bollino rosso e lo stesso rischio per la salute. Per questo abbiamo creato il Nutrinform battery, a tutela delle nostre produzioni che sono eccellenze.

Sulla sicurezza alimentare stiamo andando verso un 2023 non facile, ma il lavoro di squadra continua e continuerà per difendere il Made in Italy e la sicurezza alimentare in tutto il mondo.”