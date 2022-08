Meeting di Rimini, Draghi: No a protezionismo, Italia debole se lasciata sola. Sovranità europea solo se cambiano regole Ue di bilancio

“Il pil è aumentato del 6,6% lo scorso anno e la crescita acquisita per quest’anno è già del 3,4%. Siano tornati ai livello di pil pre covid, in anticipo rispetto ai tempi che aveva stimato la commissione Ue. Cresceremo più di Francia, Germania e della zona euro nel suo complesso. Anche il tasso di occupazione è cresciuto toccando i livelli più alti dal 1977. Il mercato del lavoro italiano continua però ad essere caratterizzato da stipendi bassi e precarietà diffusa, specialmente tra i giovani.”

Così nel corso del suo intervento al Meeting di Rimini il presidente del consiglio Mario Draghi.

“L’Italia è un paese fondatore dell’Ue, protagonista del G7 e della Nato. Il nostro debito pubblico, tra i più alti del mondo è detenuto per oltre il 25% da investitori esteri. Migliaia di aziende straniere si riforniscono dalle nostre aziende e contribuiscono alla crescita, all’occupazione e al bilancio pubblico ed è per questo motivo che protezionismo e isolazionismo non coincidono col nostro interesse nazionale.

Penso alle illusioni autarchiche fino alle recenti pulsioni sovraniste che spingevano a lasciare l’euro, ma l’Italia non è mai stata forte da sola. Il posto dell’Italia è al centro dell’Ue, ancorata al patto atlantico e ai valori di democrazia, libertà e progresso. L’Italia ha bisogno di un’Europa forte e l’Europa di un’Italia forte.

Con Macron abbiamo descritto i principi che devono essere alla base delle nuove regole europee di bilancio. Quelle attuali sono poco credibili e trasparenti, e non permettono di utilizzare la politica di bilancio in maniera efficace durante una recessione.

Non è chiaro come le ambizioni Ue in termini di politica industriale, transizione ecologica, difesa comune possano essere compatibili con queste regole. Con queste regole non si può costruire una sovranità europea.

L’Italia sa essere un paese autorevole ed è con l’autorevolezza che viene il rispetto degli altri.

L’erogazione del Pnrr dipende dalla nostra capacità di realizzare le politiche innovative che abbiamo ideato nei tempi stabiliti, come fatto finora. Abbiano conseguito tutti gli obiettivi previsti dalle prime die scadenze e siamo a lavoro per raggiungere il più alto numero possibile prima del cambio di governo.

L’Italia si è impegnata da subito per lo sblocco dei cereali nei porti del Mar Nero e questo evita il rischio di una catastrofe alimentare nei paesi più poveri del mondo.”

Al termine dell’intervento la standing ovation per il presidente del consiglio da parte del pubblico in sala, come già avvenuto al suo ingresso sul palco.