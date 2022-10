Merano winefestival, evento presentato a Palazzo della Valle. Confagricoltura all’evento in programma dal 4 all’8 novembre

Il 31° Merano WineFestival si svolgerà dal 4 all'8 novembre. L'edizione 2022 è stata presentata stamani a Palazzo della Valle, a Roma, sede di Confagricoltura, alla presenza del presidente e fondatore del Merano WineFestival, Helmuth Köcher, e del presidente della Confederazione, Massimiliano Giansanti. Con loro anche Brunella Saccone, head Office Food and Beverage di Italian Trade Agency e il giornalista Dante Stefano Del Vecchio.

Il tema della sostenibilità è da sempre al centro dell'attenzione della manifestazione che, nel corso degli anni, è cresciuta in termini di pregio e visibilità.

Merano WineFestival rappresenta un'opportunità internazionale di promozione e valorizzazione delle produzioni di eccellenza e dei territori. Un contesto di prestigio, in quanto garantisce una selezione di alta qualità di vino e gastronomia, espressione delle migliori produzioni nazionali ed internazionali.

Al Merano WineFestival sarà presente per la prima volta Confagricoltura con le sue aziende in uno spazio espositivo allestito nell'Arena Gourmet 's, area riservata a istituzioni, agroalimentare e consorzi di tutela vini.

Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, sarà relatore al summit sul tema della sostenibilità "Respiro e grido della terra", in programma nella giornata del 4 novembre al Teatro Puccini di Merano per discutere le soluzioni attuabili nel mondo della viticoltura e redigere un manifesto da consegnare al futuro ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. La sostenibilità, richiamata dal protocollo di "buone pratiche agricole" approvato di recente, offre alle imprese un approccio concreto di come sia importante considerare la gestione delle risorse come l'acqua, i consumi energetici, le eventuali aree boschive circostanti.

Il summit, che apre il festival, continuerà anche il 5 novembre con incontri, laboratori e gruppi di analisie approfondimento sul tema dell'acqua, in quanto risorsa primaria e fondamentale per la vita, l'innovazione, la sicurezza alimentare e la sostenibilità delle filiere enologiche, le certificazioni in viticoltura, nonché alcune case histories.

La collaborazione tra Confagricoltura e il Merano WineFestival vuole ampliare il percorso con le istituzioni nazionali, caratterizzando momenti di approfondimento sul mondo del vino, dibattendo sulle criticità e sulle potenzialità del settore, con uno sguardo rivolto al futuro dell'export delle imprese, dove la valorizzazione dell'eccellenza diviene un elemento cruciale per il successo sui mercati esteri.