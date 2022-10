Merano WineFestival, Giansanti: Fondamentale coniugare territorio e business. Europa dia giusto riconoscimento a filiera vino

"Quando si parla di qualità del vino Confagricoltura vuol dire la sua. Se guardiamo i risultati negli anni, parliamo di un grande successo dei nostri produttori. Questo successo non basta, dobbiamo valorizzare i nostri territori ed essere a Merano per Campania e Abruzzo sarà un grande prestigio. L'unicità del vino è una fortuna dell'Italia. Qui entra il tema della selezione, che caratterizza proprio l'identità del vino italiano, che premia anche la sostenibilità ambientale, dove la viticoltura è all'avanguardia."

Così il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, in occasione della conferenza stampa di presentazione del Merano Wine Festival.

"Un ruolo fondamentale ha l'internazionalizzazione dell'export: una bottiglia su due va all'estero. Dopo un accordo con la Nuova Zelanda stiamo per chiudere un accordo europeo con l'Australia. Oggi il mondo chiede vino italiano e con il governo che verrà dovremo lavorare di più con le ambasciate su nuovi modelli di valorizzazione. Il nostro modello è diverso, perché collega territorio, turismo, cantine, è dunque molto variegato. Abbiamo tante straordinarie aziende, ambasciatrici del vino. Questo mi porta ad una riflessione sulle eccellenze, promosse proprio al Merano WineFestival con il connubio con il food. Si tratta di una riscoperta del settore agroalimentare. Oggi i consumatori vogliono sapere come si produce e cosa si mangia e questo si lega alla preservazione della natura. l'Italia deve scegliere da che parte stare, come potenziare l'attività in cantina. La nuova frontiera è fatta anche di grandi investimenti sul settore, coniugare territorio e business non è però semplice, ma si tratta di una grande opportunità.

In Europa si sta parlando male di vino e considerarlo un veleno è sbagliato, tanto da provocare un effetto contrario, simile a quello del proibizionismo. Come filiera dobbiamo lavorare per dare al vino il giusto riconoscimento di gioia e felicità".