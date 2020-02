MIPAAF, BELLANOVA: “NOI CREDIAMO NELL’EUROPA. DOBBIAMO RENDERLA PIU’ FORTE, PIU’ SEMPLICE, PIU’ EFFICIENTE”

“Noi crediamo nell’Europa. È la nostra casa. È anche il nostro mercato. Dobbiamo renderla più forte, più semplice, più efficiente”, cosi la Ministra Teresa Bellanova intervenendo, pochi minuti fa, all’inaugurazione della collettiva “Italy – the Beauty of Quality” presso lo spazio ICE-CSO del Fruit Logistica, in corso a Berlino. “Siamo il Paese che riceve più fondi europei OCM e con quelle risorse abbiamo fatto molto per innovare e ammodernare il settore. Ha aggiunto la Ministra. “Ora dobbiamo proseguire e dò la massima disponibilità per ragionare insieme anche in ottica di riforma della PAC. Diciamo quello che ho già detto a Bruxelles: l’agricoltura non deve subire tagli”.

