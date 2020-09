MIPAAF, BELLANOVA: “TRA I CRITERI DI SELEZIONE PREMIALITA’ PER QUEI PROGETTI MIRATI AD INVESTIMENTI IN MEZZI E TECNOLOGIE ITALIANE”

E per meglio chiarire la proposta, Bellanova ha fatto riferimento proprio al settore della meccanizzazione in agricoltura. “Se scelgo di investire nel settore della meccanizzazione in agricoltura per agevolare la transizione verde, sostenere l’agricoltura di precisione e migliorare la sostenibilità dei processi produttivi”, ha sottolineato, “so già che l’impatto sull’industria meccanica italiana sarà molto significativo. Incidere in maniera duratura sul reddito e sull’occupazione, che per il nostro Paese non è solo prioritario e necessario, ma direi assolutamente vitale, va inteso a mio parere in questo modo”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK