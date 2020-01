MIPAAF, BELLANOVA: TRADIZIONE E INNOVAZIONE TRATTI DISTINTIVI NOSTRO AGROALIMENTARE. VISITA AZIENDE D’ECCELLENZA DEL PARMENSE

“Le aziende visitate stamane confermano ancora una volta di più, se ce ne fosse il bisogno, la qualità dell'impresa dell'agroalimentare in questo territorio, vera e propria punta di diamante del sistema Italia anche per la capacità di tradurre una gloriosa tradizione alimentare in una eccellenza internazionale, con imprese che si confermano player globali". Così la Ministra delle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova a conclusione del tour che stamane, nel parmense, ha fatto tappa in alcune aziende: Stalla sociale San Martino, Prosciuttificio Galloni, Salumificio Ermes, azienda Agricola Palazzo Castellaro. "E' evidente", aggiunge la Ministra Bellanova, "l'urgenza che queste e le altre imprese del nostro sistema agroalimentare esprimono: politiche di sistema che le sostengano nelle loro coraggiose strategie di posizionamento internazionale e nell'innovazione, soprattutto di processo. Esigenze cui rispondiamo già in questa Legge di bilancio con le misure, tra le altre, a sostegno delle filiere, dell'export, degli investimenti in innovazione, e con Agricoltura 4.0. Ovviamente, e per quanto riguarda l'agricoltura in modo specifico, è determinante la qualità dell'azione regionale. Con la messa a punto di strategie e azioni che, come in questo caso, hanno sostenuto e sostengono innovazione, formazione, qualità, competitività. Il che ci conferma nel ruolo essenziale che le Regioni dovranno avere anche nella nuova Pac".

