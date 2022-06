Agrifish, Patuanelli: Su Indicazioni Geografiche linee guida siano mantenimento del legame con il territorio, rafforzamento sistema delle tutele e potenziamento ruolo Consorzi

Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli è intervenuto oggi a Lussemburgo in occasione del Consiglio Agrifish dell’Unione europea, durante il quale tra i vari temi è stato affrontato lo stato di avanzamento dei lavori sul nuovo Regolamento sulle Indicazioni Geografiche.

Patuanelli ha dichiarato come sia da fare un plauso ad elementi come l’indicazione su base volontaria degli elementi relativi alla sostenibilità da parte dei consorzi di tutela, il rafforzamento dei consorzi stessi e una maggiore protezione dei prodotti sia sul mercato offline che online. Questi elementi, ha confermato, rappresentano le richieste che l’Italia ha avanzato insieme ad altri Paesi Ue.

Al contempo il Ministro ha espresso preoccupazione in merito ad esternalizzazioni di compiti o competenze della Commissione europea, auspicando con forza un intervento nella direzione di un suo ruolo dominante.

"Lo stato di avanzamento dei lavori della proposta di Regolamento sulle Indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari presentata dalla Commissione Ue è stato oggetto di discussione in queste ore del Consiglio #Agrifish in corso a Lussemburgo.

Nel corso del mio intervento ho sottolineato gli importanti passi avanti fatti, sia per quanto riguarda il rafforzamento delle funzioni dei Consorzi riconosciuti come protezione giuridica per la promozione e lo sviluppo futuro delle indicazioni geografiche, sia sull’indicazione su base volontaria degli elementi relativi alla sostenibilità, elemento quest'ultimo che introduce una maggiore flessibilità, proprio come avevamo chiesto. Resta la forte preoccupazione per il mantenimento di una serie di elementi, in primis l’esternalizzazione delle competenze e dei compiti della Commissione ad agenzie esterne e su questo dovremo assolutamente intervenire.

Le indicazioni geografiche non sono semplici marchi commerciali ma sono espressione di popolazioni, territori, storia e tradizioni. Come ho già ribadito tre sono i punti fermi che ci devono guidare in questo processo di riforma: il mantenimento del legame con il territorio, il rafforzamento del sistema delle tutele e il potenziamento del ruolo dei Consorzi."

Così in un post su Facebook il Ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, in merito al suo intervento all'Agrifish.