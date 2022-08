Mipaaf, Patuanelli: Attività del Ministero prosegue, da Pnrr a fotovoltaico. Dopo ferragosto bando su agrisolare

"Sono impegnato costantemente al ministero per gli affari correnti, perché ci sono temi ampi da affrontare, a partire dal Pnrr. La settimana dopo ferragosto pubblicheremo il bando sull’agrisolare, una delle misure più importanti per gli agricoltori italiani perché daremo 1,5 mld euro per installare pannelli fotovoltaici sulle coperture delle strutture aziendali. L’attività del Mipaaf quindi prosegue, anche se in parallelo c’è la campagna elettorale.

Il Pd non è un oggetto monolitico, è stato un errore chiudere immediatamente dopo lo scioglimento delle camere ogni possibile dialogo col M5S. Di fatto la campagna elettorale si sposta sull’esigenza di contrastare la destra invece di disegnare un programma e un progetto per il paese e che avremmo potuto fare insieme. Ognuno adesso si deve assumere le responsabilità di ciò che è successo. Nel futuro tutto può succedere ma oggi non ci si o le condizioni perché si riprenda il dialogo, nonostante abbia io stesso credito tanto nell’alleanza tra queste due forze politiche.

Dialogheremo con tutte le forze politiche che hanno dei punti in comune con quello che vogliamo fare noi. Bisogna parlare ai cittadini dando risposte alle emergenze che le famiglie si trovano a vivere, a partire dal tema del salario. Bisogna arrivare ad un salario minimo.”

Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli nel corso dell’intervista ad Agorà su Rai3.