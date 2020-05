NEWCO CAA-BF, PRANDINI: NORD EST PROSEGUE, PIACENZA SI FERMA

Ancora qualche rallentamento per il progetto che prevede che alcuni consorzi agrari conferiscano gli asset in una nuova Newco. Operazione che determina che il 51% della proprietà resta in mano agli stessi consorzi agrari mentre il 49% agli azionisti di mercato, tra cui il Gruppo Bonifiche Ferraresi, che potrebbe essere un potenziale azionista.

Il consorzio Nord Est - di cui è presidente il numero uno di Palazzo Rospigliosi - dopo aver sollevato dubbi nello scorso Cda, prende ancora tempo per ulteriori approfondimenti. Mentre il presidente Coldiretti Piacenza si dimette. "Quando saremo in grado di produrre tutta la documentazione necessaria porteremo nuovamente la questione in consiglio", spiega ad AGRICOLAE il presidente di Coldiretti Ettore Prandini. "Avrei potuto forzare la mano ma voglio che ci sia piena condivisione da parte di tutti e non era mia volontà forzare la procedura. Preferisco fare ulteriori approfondimenti per fugare qualunque dubbio manifestato", aggiunge. "Per questo ho chiesto anche se ci fossero motivi ostativi da parte dei consiglieri nel portare avanti la progettualità legata alla possibile cessione del ramo d'azienda e il consiglio si è espresso nel dichiarare che la decisione è nei pieni poteri del presidente", prosegue ancora Prandini. "Dunque si procederà all'ulteriore documentazione di approfondimento per arrivare alla presentazione della delibera appena tutto sarà pronto. Tempi tecnici permettendo. Perché tutti siano soddisfatti e confortati dalla bonta del progetto".

In merito alle dimissioni del presidente della Coldiretti Piacenza il presidente nazionale spiega: "si è dimesso non sentendosi più in linea nei confronti del lavoro che doveva essere fatto sul territorio e a fronte di un percorso intrapreso da tempo". Prandini aggiunge che "evidentemente non ha informato in modo adeguato i consiglieri e nelle ultime settimane non ha condiviso a livello territoriale il percorso che era stato definito e quindi - da persona matura ed adulta - ha ritenuto di doversi dimettere. Ne prendiamo atto", conclude.

Era già stato scritto:

PROGETTO FUSIONE CONSORZI-BONIFICHE FERRARESI SI INCEPPA SUL CONSORZIO NORD EST. CHE VOTA CONTRO. PRANDINI: FUGHEREMO OGNI DUBBIO, PROGETTO VA AVANTI. IL PRESIDENTE: COME IN TUTTI I CONFRONTI CI SI INCONTRA E CI SI SCONTRA. NUOVA DELIBERA A MAGGIO PER RISPONDERE A OSSERVAZIONI

Incidente di percorso per il progetto di fusione tra Bonifiche ferraresi e i rami di azienda dei consorzi attraverso la costituzione di una Newco. Il progetto - che prevede che alcuni consorzi agrari conferiscano gli asset in una nuova Newco - determina che il 51% della proprietà resti in mano agli stessi consorzi agrari mentre il 49% agli azionisti di mercato, tra cui Bonifiche, il cui amministratore delegato è Federico Vecchioni, potrebbe essere un potenziale azionista. La costituzione della NewCo prevede infatti che il presidente venga nominato dai consorzi e l'amministratore delegato venga nominato dal gruppo BF. I consorzi coinvolti sono il Cai, l'Emilia, Nord Est, Adriatico, Terre Padane, Centro Sud e Tirreno. In questi giorni si stanno svolgendo i consigli di amministrazione in merito all'accordo di investimento che include la fusione tra i consorzi e il gruppo Bf. Il progetto ha avuto per ora l'ok da parte del consiglio del consorzio del Tirreno e del consiglio del Consorzio Emilia dove però si sono dimessi i membri afferenti a Confagricoltura come anche dell'Adriatico, del Centro Sud. Il consorzio Terre Padane si aggiorna invece al 30 di aprile per il nuovo Cda dopo una serie di mal di pancia interni. Il Collegio sindacale ha infatti scritto nella propria relazione che "l'operazione è da ritenersi non condivisibile, rischiosa e per cui censurabile". Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la relazione del collegio sindacale: RELAZIONE COLLEGIO SINDACALE Mentre - da quanto apprende AGRICOLAE - si è invece arenato, nel pomeriggio di ieri, al Consorzio Nord Est dove - nel corso della votazione del consiglio del consorzio, dove mancavano tre consiglieri della Coldiretti - ha vinto il 'no'. 15 a 14 non hanno dato l'ok al progetto di fusione. Da quanto apprende AGRICOLAE sembrerebbe comunque che il progetto prosegua per decollare entro il 30 giugno. "Effettivamente era in programma una delibera per realizzare questa grande nuova società il cui obiettivo è mettere in rete i consorzi agrari e il gruppo Bf", spiega ad AGRICOLAE il presidente della Coldiretti nonchè presidente del Consorzio Nord Est Ettore Prandini. "Ci sono state presentate delle osservazioni, motivo per il quale si è verificata una impasse, che non va a pregiudicare però la bontà dell'operazione", prosegue. "Anzi, dal mese di maggio presenterò una nuova delibera cercando di dare risposte ai consiglieri per fugare i dubbi manifestati. Come in tutti i momenti di confronto ci si incontra e ci si scontra - conclude - ma per trovare soluzioni. E il progetto va avanti".

-RIPRODUZIONE RISERVATA-