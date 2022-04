Ngozi Okonjo-Iweala (Wto): Il mondo non può sopravvivere senza l’agricoltura brasiliana

In un momento di alti prezzi alimentari globali, causati dalla crisi delle catene globali in mezzo alla pandemia e aggravati dal conflitto nell'Europa orientale Il Brasile ha un ruolo fondamentale nel mercato alimentare globale, ha affermato lunedì il direttore generale dell'OMC (Organizzazione mondiale del commercio), Ngozi Okonjo-Iweala, durante una visita al Fronte parlamentare per l'agricoltura (18) in Brasile.

“So che il mondo non può sopravvivere senza l'agricoltura brasiliana. Dobbiamo pensare alle sfide future, non solo per il Brasile, ma per il mondo intero”,

Ha affermato Ngozi, rafforzando il potenziale produttivo e sostenibile del settore agricolo brasiliano.

"Sono entusiasta di ciò che il Brasile ha da dire sull'ambiente e sulle tecnologie produttive con potenziale di decarbonizzazione".

Il discorso arriva in un momento di alti prezzi alimentari globali, causati dalla crisi delle catene globali in mezzo alla pandemia e aggravati dal conflitto nell'Europa orientale, dove ci sono importanti produttori di materie prime come grano, mais, gas e fertilizzanti. In questo contesto, Ngozi dice di temere una “carestia senza precedenti”.

Il Brasile è il quarto esportatore mondiale di cereali – come riso, orzo, soia, mais e grano –, dopo l'Unione Europea, gli Stati Uniti e la Cina, e il più grande esportatore di carne bovina, con il più grande allevamento di bovini al mondo, secondo il Segretariato di intelligence e relazioni strategiche dell’Embrapa (SIRE). Il gigante sudamericano è anche il più grande produttore di zucchero, soia, spremuta d’arancia, caffè e altre commodities di estrema importanza per il sistema alimentare del Pianetta.

Una ricerca dell'Ente Brasiliano di Ricerca Agrozootecnica (EMBRAPA) afferma anche che il paese sudamericano rappresenta il 50% del mercato della soia e ha raggiunto, nel 2020, la carica di secondo esportatore di mais.