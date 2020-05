NIENTE OCM VINO IN CONFERENZA STATO REGIONI MA OK A PIANO STRAORDINARIO PROMOZIONE MADE IN ITALY

Niente Ocm vino promozione in Conferenza Stato-Regioni. Nonostante la corsa del Mipaaf per mettere a punto il testo del decreto che potesse recepire le richieste della filiera, non è stato possibile. E' stata inserita invece in corner la convenzione tra il Mipaaf e l’ICE per la realizzazione di un Piano straordinario per la promozione del made in Italy e per l’attrazione degli investimenti, di cui all’articolo 30 comma 5, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Che ha avuto l'ok.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK