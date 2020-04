NUMERI DA RECORD PER ITALIA ORTOFRUTTA

Oltre duecentomila persone hanno aderito alla campagna #iocomproitaliano, ideata da Italia Ortofrutta per promuovere il consumo e l’acquisto di ortofrutta made in Italy.

Un risultato importante per l’Unione nazionale che, a fine marzo attraverso la propria pagina Facebook, ha avviato un’azione di comunicazione volta a sostenere il settore agricolo italiano e sensibilizzare i consumatori sulla necessità di scegliere il prodotto fresco nazionale.

“In questo periodo particolare – ha dichiarato il presidente Gennaro Velardo – abbiamo sperimentato, con successo, una modalità nuova per sostenere il comparto ortofrutticolo italiano”. “Ora più che mai c’è bisogno di fare squadra e di far capire all’Europa che l’ortofrutta italiana è uno di quei settori in grado supportare l’economia e agevolare la ripresa e, per questo, non deve essere abbandonato, ma incentivato. “I cittadini lo hanno capito e hanno risposto in massa al nostro appello”.

Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia e Piemonte le regioni nelle quali si sono registrate le principali interazioni (oltre 20mila) con i post pubblicati da Italia Ortofrutta, a conferma dell’impatto su tutto lo stivale del messaggio lanciato, che ha portato anche una notevole crescita delle persone che hanno deciso di continuare a seguire la pagina ufficiale dell’Unione Nazionale (+50%).

“Numeri che ci incoraggiano – ha concluso Vincenzo Falconi, direttore di Italia Ortofrutta – a proseguire con una comunicazione rivolta anche al grande pubblico, per far comprendere, anche al di fuori del mondo degli addetti ai lavori, l’impegno quotidiano delle Organizzazioni dei produttori e dei loro soci per garantire la disponibilità quotidiana di cibi sani e freschi sulle tavole di tutti gli italiani”.

