Nutriscore ‘bocciato’ da Olanda: Consiglio Salute: discrepanze con sistema olandese. Scienziati: scontro di sistemi, No a scelte non sicure

L'Olanda boccia il Nutriscore.

Ieri il Segretario di Stato per la Salute, il Benessere e lo Sport Maarten van Ooijen ha accolto la richiesta di un gruppo di scienziati di rivisitare e adeguare ulteriormente il Nutriscore prima della sua introduzione.

Una richiesta sostenuta da oltre 180 scienziati della nutrizione, professionisti e medici, dall'Associazione Professionale dei Consulenti del Peso dei Paesi Bassi (BGN), dall'Associazione Professionale dei Coach dello Stile di Vita dei Paesi Bassi (BLCN), dalla Cooperativa dei Dietisti dei Paesi Bassi (DCN), e dall'Alliance Nutrition for the Healthy Generation e dalla Partnership Overweight Netherlands (PON).

Non si tratta di un appello contro il Nutri-Score - scrivono su un post - ma di un appello per un logo "foodchoice" che si adatti bene alle linee guida dietetiche olandesi. L'algoritmo Nutri-Score, recentemente rivisto dal Consiglio per la salute, è migliorato nell'indicare le scelte non salutari, ma per gli scienziati olandesi risulta ancora carente nell'indicare gli alimenti di base sani.

Gli aggiustamenti proposti dal Consiglio per la salute sono necessari - scrivono Annet JC Roodenburg, Jacob (Jaap) C Seidell, Tiny Van Boekel, Kees de Graaf Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF), Ronald Jas, Nieuws voor dietisten, Koen Joosten, Liesbeth Van Rossum, Voedingscentrum, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Edgar van Mil, Frans Kok, Hans Kraak, Hans Verhagen, Ruben van Dorssen, Netwerk Kinderdiëtisten - perché il logo possa effettivamente fornire una prospettiva di "manipolazione ai consumatori", affinché compiano più spesso scelte salutari. E per dare un vero impulso positivo a un ambiente alimentare più sano.

In breve il Nutri-Score non sembra essere in linea con le linee guida dietetiche olandesi e con lo Schijf van Vijf, una sorta di meccanismo basato sulla piramide alimentare. Si tratta di un grafico che invita la popolazione a seguire i consigli dietetici proposti da un organismo o una società qualificata in materia di salute deputato a indicare ai cittadini olandesi cosa rientra in un modello alimentare sano e cosa no.

Come può la pizza ottenere una sana A verde? O perché l'olio d'oliva riceve una C, mentre l'olio vegetale è nella Schijf van Vijf? Una discrepanza che non piace agli olandesi.

Il Segretario di Stato si è dimostrato sensibile alle argomentazioni degli scienziati e ha deciso di prendere tempo: e l'estate scorsa un comitato scientifico internazionale si è messo al lavoro e ha proposto dei miglioramenti.

E ora il Consiglio per la salute ha esaminato se il Nutri-Score rivisto fosse in linea con le linee guida dietetiche.

Ma da quanto è emerso il Nutriscore sembra presupporre gli stessi vantaggi e svantaggi per tutti i prodotti. Al massimo, si verifica uno spostamento del numero di punti che formano il confine tra A, B, C, D ed E. In ogni caso però tutto passa per la stessa barra.

Queste differenze fondamentali rendono le discrepanze quasi inevitabili. "È uno scontro di sistemi", afferma Marianne Geleijnse, vicepresidente del Consiglio per la salute, nonché professore alla Wageningen University che ha lavorato al rapporto con una serie di scienziati, da quelli del comportamento e della nutrizione ai pediatri.

Per eliminare i maggiori attriti tra il Sistema olandese e il Nutri-Score, il comitato scientifico internazionale ha preso di mira l'algoritmo. Secondo Joline Beulens, professore di epidemiologia (UMC di Amsterdam) e uno dei due scienziati olandesi che fanno parte del comitato sebbene le linee guida dietetiche abbiano la stessa base scientifica ovunque, l'algoritmo di Nutri-Score, derivato da un metodo britannico di conteggio dei nutrienti degli alimenti, si è dimostrato poco elastico. Non è riuscito, ad esempio, ad aumentare la componente di fibre, tanto che il riso non brillato e la pasta integrale hanno ottenuto un punteggio migliore rispetto alle varietà bianche.

Tuttavia, sono stati fatti dei passi avanti. Alcuni esempi: lo zucchero e il sale ricevono già punti di detrazione ai livelli più bassi. Il numero massimo di punti di detrazione per le proteine è stato ridotto, in modo che la carne rossa ottenga meno spesso il punteggio verde. Viene inoltre fatta una maggiore distinzione tra grassi saturi e insaturi, per cui l'olio d'oliva ottiene ora una B verde.

In sostanza il Consiglio per la salute non si è trovato di fronte alla questione se il sistema olandese e il Nutri-Score si adattassero perfettamente. Se così fosse, la risposta sarebbe "no" in anticipo. La domanda principale era quanto fossero ancora grandi le differenze.

Per scoprirlo, i ricercatori del RIVM hanno eseguito l'algoritmo rivisto sulla Levensmiddelendatabank (LEDA) e sul Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO). Questi contengono decine di migliaia di prodotti, la maggior parte dell'offerta dei supermercati. Si è verificato se i prodotti con una A o una B (verde) erano presenti nelle Linee guida per la buona alimentazione o nella "Schijf van Vijf" e se i prodotti con una C, una D o una E (rosso) non erano effettivamente inclusi.

Gli oltre 100 studi sul Nutri-Score, che il professore francese Serge Hercberg, creatore dell'algoritmo, passa spesso al vaglio, non rassicurano gli scienziati olandesi come anche Stephan Peters, scienziato alimentare e seguace critico di Nutri-Score.

In un ambiente virtuale, i consumatori scelgono i prodotti non salutari da tre immagini. Tuttavia, le ricerche condotte nei supermercati reali mostrano effetti molto ridotti e meno univoci. Inoltre, non è mai stato testato con un assortimento completo. In gruppi più ampi, mostra che le persone che scelgono A o B mangiano più spesso in modo sano, ma non è ancora stato dimostrato che il Nutri-Score migliori la salute pubblica.

Il dilemma per il Segretario di Stato è: introdurre rapidamente un logo difettoso o ritardare fino a quando la situazione non sarà ulteriormente migliorata, con il rischio di arrivare troppo tardi. Quest'ultima ipotesi non è inverosimile: la Commissione europea, che vuole un logo di scelta alimentare a livello europeo, ha recentemente accantonato il Nutriscore.

Il Consiglio per la salute olandese non si pronuncia, l'introduzione è una decisione politica. Ma Geleijnse avverte: "Non fare nulla non è necessariamente la scelta sicura".