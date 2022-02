Nutriscore, Centinaio: Ricciardi appoggia Hercberg su F nera a vino? Chiarisca sua posizione contraria a quella italiana

“Walter Ricciardi è ancora consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza? Se come risulta ricopre ancora questo ruolo chiarisca la propria posizione sul Nutriscore. Il Governo italiano sta lavorando in Europa per sostenere il NutrInform anziché il sistema di etichettatura a colori e 5 lettere dalla A alla E introdotto in Francia”. Lo evidenzia il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio. “Il Nutriscore a giudizio del sottoscritto - e non solo - non aiuta i consumatori a scelte più salutari ma li condiziona senza fornire una corretta informazione, penalizzando prodotti di eccellenza del nostro agroalimentare, così come di tanti altri paesi, a tutto vantaggio di cibi ultra processati e realizzati in laboratorio. Da ultimo – continua Centinaio - il suo ideatore Serge Hercberg ha proposto di inserire addirittura una F nera a tutte le bevande alcoliche a prescindere dalla quantità di alcol contenuta, quindi anche al vino o alla birra. Una proposta irricevibile e che conferma i dubbi e la contrarietà a questo sistema di etichettatura fronte pacco. E proprio mentre scoppia il dibattito, anche sui social, Ricciardi cosa fa? Ritwitta un articolo postato da Hercberg la cui tesi è che le lobby dell’agroalimentare si oppongono a decisioni che tutelano la salute pubblica e un’intervista di mesi fa a favore del Nutriscore. E’ questa anche la sua posizione?”.