Nutriscore, Claire Bury (Dg Sante): Commissione Ue non lo proporrà, stiamo valutando altri schemi etichetta. Non possiamo polarizzare il dibattito. VIDEO

Si avvicina la data entro cui la Commissione Ue dovrà decidere sull'etichettatura fronte pacco da adottare livello europeo, ma quella che fino ad oggi veniva considerata la favorita tra le pretendenti, ossia il Nutriscore, perde posizioni.

Nel corso del convegno "Future of Food and Farming Summit 2022" organizzato da POLITICO il vicedirettore per la sostenibilità alimentare presso la DG SANTE, Claire Bury, ha affermato come "la Commissione non proporrà il Nutriscore, stiamo valutando una serie di diversi schemi valutativi e i vantaggi di ciascuno di loro. Non vogliamo portare sul tavolo qualcosa che polarizzi il dibattito". E poco dopo, su domanda del moderatore in merito al nome di una nuova etichetta che -ha aggiunto- non sarà il Nutriscore, così ha dichiarato Claire Bury: "Non posso commentare".

Insomma si rimescolano le carte in Europa in merito all'etichettatura unica da adottare per i prodotti agroalimentari in Ue e che, a quanto pare, non sarà nè il Nutriscore nè il Nutrinform.

Di seguito Agricolae pubblica l'estratto del video:

"Uno schema valutativo non è la sola cosa che influenza i consumatori, perchè c'è anche il prezzo, il gusto e le abitudini ma abbiamo una serie di evidenze che mostrano come l'etichettatura fronte pacco può avere impatti positivi sulla salute" ha inoltre sottolineato nel corso del suo intervento il vicedirettore per la sostenibilità alimentare della Commisione Ue.

Qui il convegno completo:

https://www.youtube.com/watch?v=j7YgIo6xALo&feature=emb_title&ab_channel=POLITICOEurope

