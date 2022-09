Nutriscore, cresce dissenso in Ue. Dopo Georgofili e comunità scientifica, si schiera anche Safe: Incongruenze e difetti, promuove cibi ultra lavorati. Meglio Nova e Siga

Continua ad aumentare il dissenso attorno il Nutriscore e il suo ideatore Serge Hercberg, specialmente dopo il recente studio della Commissione Ue che se da una lato parrebbe promuovere l'etichettatura a semaforo dall'altro solleva non pochi quesiti e dubbi sulla sua reale efficacia per la salute dei consumatori. In piena estate, ad agosto, il comitato scientifico del Nutriscore ha aggiornato il suo algoritmo e rivisto di conseguenza la classificazione di alcune categorie di alimenti, a dimostrazione di un sistema che presenta ancora evidenti lacune. Ma i principali problemi permangono, come evidenziato dalla politica (italiana e non sola), dalle associazioni di categoria europee, dai produttori e, soprattutto, da parte della comunità scientifica (nel nostro paese ricordiamo ad esempio i Georgofili) che smentisce l'efficacia del Nutriscore ed a cui preferisce altri sistemi più puntuali come Nova e Siga.

Di seguito si dà evidenza dei principali risultati del rapporto condotto sul Nutriscore da Safe - Safe Food Advocacy Europe, l'unica ONG, si legge sul loro sito, con sede a Bruxelles specializzata nella protezione e rappresentanza dei consumatori dell'UE nel settore alimentare, nata con l'obiettivo di garantire che la salute e le preoccupazioni dei consumatori rimangano al centro della legislazione alimentare dell'UE.

Il Comitato Scientifico di Nutriscore ha recentemente rivisto l'algoritmo per un certo numero di categorie, compresi gli oli vegetali, ma non è riuscito a garantire scelte informate verso prodotti più sani. Pertanto, la possibilità di adottare Nutriscore come modello di etichettatura della parte anteriore della confezione armonizzato per l'UE rimane una delle principali preoccupazioni per la salute pubblica.

Il sistema Nutriscore, un'etichetta alimentare che assegna punteggi nutrizionali ai prodotti alimentari da A (più favorevole) a E (meno favorevole), ha recentemente rivisto il suo algoritmo per una serie di categorie. Con questa mossa il Comitato Scientifico di Nutriscore ha cercato di porre rimedio ad alcune carenze del sistema, in particolare il precedente disprezzo di alcune caratteristiche nutrizionali, come la presenza di grassi insaturi e altri nutrienti riconosciuti per i loro comprovati benefici in una sana alimentazione. Ma non è riuscito ad affrontare i problemi esistenti.

SAFE ha condotto un'analisi approfondita del Nutriscore e delle sue implicazioni per la scelta del consumatore e ha pubblicato i suoi risultati nel rapporto "(Mis)Understanding Nutriscore - Analysis of the Algoritmo shortcomings".

Il rapporto evidenzia preoccupanti discrepanze tra i risultati del Nutriscore e quelli di altri sistemi di etichettatura per gli stessi prodotti, nonché incongruenze, lacune e difetti che rendono il sistema inadeguato a guidare adeguatamente i consumatori verso scelte alimentari più sane.

Di seguito AGRICOLAE pubblica in Pdf il rapporto:

SAFE-Nutri-Score-Report-September-2022

Confronto di Nutriscore e altri sistemi di etichettatura

SAFE ha condotto un'analisi comparativa dei risultati del Nutriscore con quelli di altri sistemi di etichettatura utilizzati in altri paesi: NOVA (classificazione degli alimenti in base all'entità e allo scopo della loro lavorazione), Siga (punteggio scientifico per valutare il livello di lavorazione di alimenti) e le etichette di avvertenza alimentare adottate in Messico per indicare l'eccesso di grassi, sodio, zucchero o calorie.

L'analisi ha rivelato alcune preoccupanti incongruenze: i risultati di Nutriscore sono spesso apparsi molto più favorevoli di quelli di altri sistemi in relazione ai prodotti ultra-lavorati o ad alto contenuto di zuccheri. Ad esempio, un marchio di cereali biologici classificato B secondo Nutriscore ha ottenuto il punteggio peggiore secondo NOVA (4) e Siga (7) come alimento ultra-elaborato da limitare e un'etichetta di avvertenza per zucchero eccessivo secondo gli standard messicani. Gli stessi risultati sono stati ottenuti per un cacao in polvere classificato come B (che aveva anche un'etichetta di avvertenza per le calorie in eccesso secondo gli standard messicani, oltre all'avvertenza per lo zucchero) e per un ragù alla bolognese classificato come A (che aveva anche un'etichetta di avvertenza per eccesso di sodio secondo gli standard messicani, oltre all'avvertenza per eccesso di zucchero).

Inefficacia della revisione dell'algoritmo sugli oli

La revisione dell'algoritmo è finalizzata a migliorare il metodo di valutazione per alcune categorie di prodotti (pesci grassi, formaggi, cereali, oli vegetali, tra gli altri). Per gli oli vegetali, la revisione comporterà un miglioramento complessivo dei punteggi (da C/D ad A/B), in base alla presenza di grassi monoinsaturi, che in precedenza non erano considerati. Tuttavia, ha prodotto ulteriori distorsioni: ad esempio, l'olio extra vergine di oliva (77 g/100 grassi monoinsaturi) e l'olio di sansa di oliva (8 g/100 grassi monoinsaturi) ottengono entrambi un punteggio A. Oltre alla differenza di grassi monoinsaturi, questi due oli contengono anche quantità diverse di vitamine A ed E, note per i loro effetti antitumorali e antiossidanti. Ciò potrebbe indurre i consumatori a optare per l'olio di sansa d'oliva più economico nell'errata convinzione che quest'ultimo sia nutrizionalmente equivalente all'olio extra vergine di oliva molto più sano.

Inoltre il calcolo su 100 g/ml e non per porzione può fuorviare i consumatori e non è conforme alla normativa europea. Sebbene questo sistema sembri funzionare bene nella valutazione del punteggio nutrizionale per i prodotti multi-ingrediente (il punteggio dato su 100 grammi di pizza considera l'esatta proporzione di ciascun ingrediente, come prosciutto, formaggio, grasso, ecc.), sembra inadeguato per prodotti monoingrediente, in quanto si riferisce ad una quantità che non corrisponde all'assunzione potenziale del consumatore.

Le principali carenze di Nutriscore sono le seguenti.

Le regole di utilizzo di Nutriscore ingannano i consumatori. Esistono regole di attuazione sconosciute ai consumatori, che vengono applicate in modo diverso a seconda del prodotto e del risultato desiderato, fornendo così informazioni nutrizionali errate. Considerando che i consumatori dovrebbero essere supportati nelle loro scelte con regole chiare e coerenti.

In particolare, il Nutriscore di un prodotto può essere calcolato dopo la sua preparazione (come preparato), in base ai metodi di preparazione forniti dai produttori, o prima della sua preparazione (come venduto). Ad esempio, il cacao in polvere beneficia del primo sistema, che porta ad attribuire un punteggio B nonostante l'elevata percentuale di zucchero, perché il prodotto deve essere diluito con il latte (e data l'elevata percentuale di latte nel prodotto finale preparato, non è considerata una bevanda, quindi beneficia di una considerazione più clemente).

Per prodotti come patatine, carne impanata o pesce, il Nutriscore viene calcolato prima della preparazione e di solito fornisce punteggi A o B, anche se i consumatori cucinano questi prodotti con una certa quantità di grasso. Se si prendesse in considerazione l'intero processo, il punteggio finale sarebbe diverso, uno o due livelli in più, a seconda del tipo e della quantità di grasso utilizzato.

Nutriscore non tiene conto del grado di lavorazione del prodotto. Come mostrano i risultati del benchmarking di SAFE, il Nutriscore non assegna un punteggio negativo agli alimenti ultra-lavorati, che sono noti per essere dannosi per la salute.

Un recente studio spagnolo ha rilevato che oltre il 20% dei prodotti testati ha ottenuto un punteggio molto buono con il Nutriscore e molto male con il NOVA.

Questo è un problema serio: gli studi più recenti e affidabili mostrano che una dieta ricca di UPF è associata ad un aumentato rischio di malattie cardiovascolari, malattie cerebrovascolari e mortalità. Ignora alcune sostanze naturali benefiche per la salute, trascurando gli ingredienti nocivi. Ci sono una serie di elementi positivi non presi in considerazione da Nutriscore, anche se il Food Information to Consumers Regulation (FIC) ne richiede la presa in considerazione. Si tratta di sostanze naturali ampiamente riconosciute benefiche per la salute umana (grassi insaturi, vitamine, minerali, acidi grassi polifenonomega-3, ecc.). La mancata considerazione della quantità di questi elementi nutrizionali positivi può fuorviare i consumatori, che potrebbero essere tentati di acquistare prodotti con scarsi benefici per la salute e scartarne altri. D'altra parte, il modello Nutriscore non considera informazioni importanti come la presenza di additivi e coloranti nocivi e interferenti endocrini.

SAFE vede il Nutriscore come uno strumento inefficace per aiutare i consumatori a distinguere tra prodotti sani e malsani, poiché si basa su criteri incompleti ed eccessivamente semplicistici. L'elevata percentuale di malattie croniche in Europa e il crescente consumo di alimenti poveri di nutrienti e fibre sollevano seri interrogativi sugli strumenti più appropriati per affrontare questi problemi. La revisione in corso del regolamento Food Information to Consumers (FIC) mira, tra gli altri obiettivi, ad aiutare la società a muoversi verso una dieta più sana e sostenibile. Inoltre, la Commissione intende proporre una legislazione sulla fornitura di informazioni nutrizionali supplementari.

SAFE ritiene che per consentire ai consumatori di scegliere diete sane ed equilibrate, il nuovo quadro europeo debba tenere in considerazione diversi aspetti importanti:

• Le caratteristiche negative del Nutriscore evidenziate nel rapporto SAFE non dovrebbero essere incluse nella proposta che la Commissione Europea presenterà nei prossimi mesi per un'etichetta FOP (front-of-pack) armonizzata a livello dell'UE.

• Il nuovo schema di etichettatura nutrizionale integrativa dovrebbe basarsi sulla quantità effettiva di cibo consumato, con indicazioni per porzione o per unità di consumo, aderendo a quanto già previsto dal Regolamento FIC all'articolo 32, paragrafo 5.

• Dovrebbe tener conto di tutti gli elementi positivi e negativi previsti dall'articolo 30, paragrafi 1-5, del regolamento.

• La Commissione dovrebbe richiedere che il nuovo sistema sia soggetto a un periodo di revisione della sua efficacia di almeno tre anni prima della sua adozione definitiva.

• La Commissione dovrebbe tenere conto dei recenti studi scientifici sui prodotti ultralavorati e proporre misure di etichettatura specifiche per questo tipo di prodotto.

Per saperne di più: