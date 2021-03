Nutriscore, De Castro: sbagliato perché vuole condizionare, non informare. E su accuse Lobby: E’ supportato da grandi multinazionali

"Il nutriscore è sbagliato perché vuole condizionare gli acquisti dei consumatori, non informare come invece si propone di fare il Nutrinform su modello italiano. Si tratta di una scelta culturalmente sbagliata culturalemten e per questo credo sia necessario che tutti i nutrizionisti, accademici e scienziati italiani - e non solo - che hanno a cuore la Dieta Mediterranea dicano con chiarezza 'no' a uno strumento che vuole condizionare e non informare".

Così ad AGRICOLAE Paolo De Castro in merito alla notizia relativa all'appello di alcuni scienziati, tra cui Walter Ricciardi, a supporto del Nutriscore accusando, tra l'altro, alcuni paesi che invece hanno proposto l'etichetta a batteria di lobby.

"Per quanto riguarda le accuse di lobbismo vorrei ricordare gli amici francesi come proprio il Nutriscore sia sostenuto e supportato dalle principali multinazionali dell'industria e della distribuzione alimentare. Non a caso tutti i prodotti a indicazione geografica, anche quelli francesi, si sono invece dichiarati contro".