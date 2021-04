Nutriscore, l’ideatore dell’etichetta francese contro i “Big Six”: “Nestlé, Unilever, PepsiCo, Coca-Cola, Mondelez e Mars operano come il Big Tobacco”

Il padre e ideatore del Nutriscore Serge Hercberg (direttore dell'EREN - Equipe de recherche en épidémiologie nutritonnelle) e la sua associata Chantal Julia, hanno subito parlato di resistenze e lobby contro tutti coloro che mettevano in dubbio il modello nutrizionale da loro proposto. Ad appena un anno dalla nascita, già nel 2018 contro le multinazionali del Food come anche lo scorso 16 marzo nel recente documento pubblicato da AGRICOLAE nei confronti dei Paesi Ue che hanno un'idea diversa sull'etichettatura che non sia a batteria. https://www.agricolae.eu/nutriscore-ricciardi-firma-appello-francese-nutrinform-non-funziona-ed-e-frutto-di-gruppo-lobbistici-la-lista-degli-scienziati-anche-italiani/

E accusavano le grandi multinazionali del Food di fare lobby al pari delle multinazionali del Tabacco: "l'agroindustria ha utilizzato strategie che appartengono al playbook di Big Tobacco: plasmare la base delle prove, pressioni politiche ed economiche, destabilizzare gli avversari scientifici, ritardare la decisione e offrire sostituzioni alla politica proposta", scrivono Hercberg e Julia in una pubblicazione scientifica del 2018. E poi fanno nomi e cognomi: "Nestlé e altri cinque giganti dell'industria (Unilever, PepsiCo, Coca-Cola, Mondelez e Mars, chiamati insieme i Big6) stanno anche facendo pressione per bloccare il riconoscimento del Nutri-Score come opzione per l'etichettatura sulla parte anteriore della confezione in altri paesi dell'UE, usando il complesso ambiente europeo per minacciare la sua base normativa". Qui di seguito AGRICOLAE riporta la pubblicazione scientifica: Am J Public Health. 2018 March; 108(3): 318–320. doi: 10.2105/AJPH.2017.304284 PMCID: PMC5803828 PMID: 29412720

Big Food’s Opposition to the French Nutri-Score Front-of-Pack Labeling Warrants a Global Reaction

Chantal Julia , MD, PhD and Serge Hercberg MD, PhDand, MD, PhD

Nel quadro della sua politica nutrizionale nazionale, il 31 ottobre 2017, la Francia ha adottato un sistema di etichettatura nutrizionale frontale, il Nutri-Score, da attuare su base volontaria (per essere coerente con la regolamentazione europea) sugli alimenti preconfezionati.

Questa misura mira ad aiutare i consumatori a fare scelte più sane nel punto di acquisto, portando a diete più sane; potrebbe anche essere un forte incentivo per le imprese agroalimentari a riformulare i loro prodotti per migliorarne la qualità nutrizionale. La firma da parte dei tre ministri responsabili della politica (Salute, Agricoltura ed Economia), dopo una notifica alla Commissione dell'Unione Europea, ha chiuso una procedura di quattro anni che ha coinvolto le principali parti interessate e un intenso sforzo di lobbying da parte dell'agroindustria per influenzare il processo decisionale.

Il Nutri-Score è un'etichetta codificata a colori che fornisce un'indicazione sintetica della qualità nutrizionale del prodotto. Basato sul contenuto dell'alimento per 100 grammi, il suo sistema di profilo nutrizionale sottostante include sia nutrienti sfavorevoli (cioè energia, grassi saturi, zuccheri e sodio) sia elementi favorevoli (cioè fibre, proteine e percentuale di frutta, verdura, legumi e noci) per produrre un punteggio riassuntivo, rappresentato in una scala a colori a cinque categorie. I prodotti con una qualità nutrizionale superiore sono classificati come A (verde scuro), e i prodotti con una qualità nutrizionale inferiore sono classificati come E (arancione scuro).

L'algoritmo alla base del Nutri-Score è stato adattato dal sistema di profiling nutrizionale della Food Standards Agency del 2005, e il suo formato grafico è stato definito in base alla letteratura scientifica disponibile sull'etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore della confezione.

La selezione del Nutri-Score da parte del governo francese ha seguito un processo in cui ogni passo normativo è stato pesantemente influenzato dall'agroindustria, che ha utilizzato strategie che appartengono al playbook di Big Tobacco: plasmare la base delle prove, pressioni politiche ed economiche, destabilizzare gli avversari scientifici, ritardare la decisione e offrire sostituzioni alla politica proposta", scrivono Hercberg e Julia.

"In Francia, infatti, quasi quattro anni separano la prima comparsa dell'etichetta proposta - nel gennaio 2014 - e la firma effettiva del decreto per il Nutri-Score. Quando il principio di un'etichettatura nutrizionale complementare è stato introdotto dai politici nel quadro della legge sanitaria del 2016, è stato istituito un processo di consultazione sotto l'ombrello del Ministero della Salute con i principali stakeholder, tra cui scienziati, associazioni di consumatori, società accademiche, organizzazioni agro-industriali e di rivenditori e ministeri competenti. La consultazione si è arenata all'inizio, poiché l'industria e i dettaglianti hanno proposto le loro versioni di ciò che dovrebbe essere l'etichetta nutrizionale sulla parte anteriore della confezione. Hanno anche esercitato pressioni per una prova su larga scala e nella vita reale per selezionare il formato grafico finale, anche spingendo per questo attraverso emendamenti quando la legge sulla salute in cui il principio dell'implementazione di un'etichetta - senza alcuna menzione del formato effettivo - è andata al Parlamento.

Tutto questo è avvenuto mentre studi scientifici indipendenti convalidavano il sistema di profiling dei nutrienti alla base del Nutri-Score e confermavano la superiorità del Nutri-Score rispetto alle etichette alternative", proseguono.

"Le somiglianze tra le strategie di lobbying di Big Food e Big Tobacco sono state evidenziate in numerose occasioni, e gli esempi di intensa attività di lobbying nel campo della tassazione degli alimenti (in particolare per l'industria delle bevande zuccherate) hanno mostrato fino a che punto l'industria alimentare può contrastare le politiche di salute pubblica", insistono i due ricercatori.

"L'esperienza ha anche dimostrato che una risposta globale funziona. Poiché l'etichettatura degli alimenti sulla parte anteriore della confezione sta entrando nel dibattito pubblico in un numero crescente di paesi in tutto il mondo, l'esempio francese deve superare i nostri confini nazionali.

In particolare, l'esempio francese mostra l'intenso sforzo che ogni politica pubblica nel campo della nutrizione può affrontare per avere successo, in un momento in cui è necessaria un'azione urgente per ridurre il peso delle malattie legate alla nutrizione nel mondo".

"Tuttavia - scrive ancora il padre del Nutriscore - "rifiutando di riconoscere i risultati della sperimentazione e la decisione del governo, Nestlé ha annunciato che avrebbe effettivamente implementato un'etichetta alternativa in Francia, una versione evoluta del sistema britannico a semaforo multiplo. Nestlé rivendica addirittura come unico scopo il miglioramento dell'informazione dei consumatori. Tuttavia, se messa in atto, la coesistenza di più etichette front-of-pack nello stesso mercato genererebbe confusione per i consumatori. Esperti, società scientifiche, associazioni di consumatori e pazienti e gruppi di difesa si sono riuniti in Francia per contrastare questo schema, attraverso una petizione lanciata sulla piattaforma change.org.

Questa mossa in Francia contrasta la posizione che Nestlé ha preso con altri cinque giganti dell'industria (Unilever, PepsiCo, Coca-Cola, Mondelez e Mars, chiamati insieme i Big6) a livello europeo, spingendo per l'attuazione di questo sistema evoluto come standard nei paesi dell'UE. Tuttavia, questa etichetta proposta è stata denunciata dai gruppi di difesa come non rispondente agli scopi fondamentali dell'etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore della confezione, esponendo la strategia come una sostituzione alle politiche guidate dal governo che potrebbero limitare la loro influenza. Con la decisione del Nutri-Score entrata in vigore in Francia, i Big6 stanno anche facendo pressione per bloccare il riconoscimento del Nutri-Score come opzione per l'etichettatura sulla parte anteriore della confezione in altri paesi dell'UE, usando il complesso ambiente europeo per minacciare la sua base normativa", concludono.