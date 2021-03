Nutriscore, Patuanelli: pronto a dar battaglia in Ue per questione prima di tutto culturale

"Stiamo organizzando assieme ad altri paesi europei una strategia per far fronte a un problema comune che evidentemente avvantaggia alcuni prodotti di alcuni paesi. Già quando ero al Mise ero tra i promotori del sistema così detto a batteria. Ho perso 25 chili utilizzando la dieta mediterranea che l'Unesco ha dichiarato patrimonio dell'umanità. Tutto dipende dalle quantità del cibo che assumiamo. Il problema è soprattutto culturale, bisogna far capire questo alla Commissione Ue. Non può essere solo un'etichetta su una bottiglia, è il contesto alimentare che fa la differenza. Bisogna fare una grande battaglia in Europa e non da soli. Bisogna informare i cittadini in modo corretto e non per avvantaggiare altri paesi e industrie".

