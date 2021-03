Nutriscore, Patuanelli: usato ad altri per prendere mercati che fanno gola. Italia non lo permetterà

Il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli lascia il foglio che si era preparato per l'audizione alla Camera e va a braccio nel commentare la notizia - data da AGRICOLAE - relativa all'appello di alcuni scienziati, tra cui Walter Ricciardi, ad appoggiare il Nutriscore francese e bocciare il Nutrinform italiano.

E dice: ci sono degli interessi da parte di chi vuole accedere a quei mercati ad alto valore aggiunto dell'Italia. E viene usato il Nutriscore a questo scopo. l'Italia non permetterà di distruggere il sistema agricolo. "E' un rischio reale per il nostro Paese e già da lunedì, al prossimo Consiglio Ue, ricomincerà la battaglia".

"Le informazioni in etichetta è un diritto da garantire ai cittadini e l'Italia è all'avanguardia in Europa sotto questo profilo e proprio per questo nei prossimi mesi sarà rafforzata con l'azione l'obiettivo di favorire l'evoluzione della norma comunitaria attraverso la revisione del 2011 11/69. A livello nazionale è necessario proseguire con quanto già introdotto a livello sperimentale", spiega Patuanelli.

"Fermo e deciso rifiuto del Nutriscore e dei modelli di etichettatura nutrizionale che distorcono l'informazione ai consumatori.

Patuanelli menziona "la notizia di oggi della lettera firmata da alcuni scienziati a supporto del Nutriscore e della bocciatura del sistema a batteria promosso dal nostro Paese proprio per contrastare quel sistema a semaforo che riteniamo assolutamente inconcepible, immotivato, ingiusticato e ingiustificabile".

"L'ho già detto in audizione e in question time: è una battaglia che l'Italia deve fare come sistema Paese. Non possiamo permettere che un sistema di etichettatura che non ha come obiettivo quello di dare informazione ma di mettere invece un bollino verde o rosso senza far capire l'importantanza di una dieta equilibrata distrugga il sistema agricolo italiano".

Patuanelli parla di "pericolo reale del nostro sistema agroalimentare. La Dieta Meditarranea è stata riconosciuta come patrimonio Unesco e le scelte dei consumatori sono quelle coltivate attraverso formazione e informazione".

Infine annuncia: "lunedì al prossimo Consiglio Ue ribadirò la posizione italiana. Sono in gioco mercati che fanno gola e vuole essere utilizzato il sistema Nutriscore per portare via quella parte di prodotti ad alto valore aggiunto a favore di chi attualmente non ha accesso a quei mercati. Non è accettabile".