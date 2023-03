Nutriscore, Prandini: grande bugia mossa da lobby in Ue. Industria italiana cominci a usare Nutrinform

"Bisogna continuare a insistere sul Nutrinform. Ormai è evidente a tutti come il Nutriscore sia una grande falsità. E' inutile che le lobby di carattere europeo continuano a cercare di insistere sulla sua adozione (purtroppo anche qualche italiano noto alle cronache come colui che si è svenduto agli interessi di questi per cercare di far passare un sistema che aveva un solo indirizzo: favorire i cibi ultraprocessati e favorire ciò che non si caratterizza in termini qualitativi ma semplicemente in interessi economici)".

Così ad AGRICOLAE il presidente Coldiretti Ettore Prandini nel commentare il documento pubblicato dall'Eupha, (l'associazione europea per la pubblica salute di cui fa parte anche l'ex consigliere del ministero della Salute al tempo di Roberto Speranza, Walter Ricciardi), con il quale si chiede alla Commissione Ue di imporre a tutti gli Stati membri il Nutriscore.

Prandini spiega che "non bisogna sottovalutare i passaggi successivi che vengono fatti nel contesto europeo". "L'attenzione va tenuta sempre molto alta senza dar per certi i risultati che hanno fatto pensare che la discussione si sia accantonata. Non è risolta definitivamente".

"Quello che dobbiamo fare è cominciare a chiedere alle industrie agroalimentari italiane di cominciare a utilizzare il Nutrinform Battery", prosegue il presidente Coldiretti. "Diversamente siamo un po limitati nel cercare di sostenere un sistema che però non è evidente nella quotidianità. Se noi riuscissimo a farlo già applicare nel nostro Paese - conclude - sicuramente questo potrebbe facilitare molto l'Italia in termini di discussione propositiva a livello europeo nei prossimi passaggi successivi che ci saranno".