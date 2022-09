Nutriscore, si aggiorna l’algoritmo. Olio d’oliva sale a livello B, scendono i cereali per colazione da A a C. Ecco le modifiche

Il Comitato Scientifico Internazionale Nutri-Score, incaricato dal Comitato Direttivo dei 7 paesi che lo hanno adottato di fornire raccomandazioni sull'aggiornamento dell'algoritmo Nutri-Score, ha presentato un primo rapporto che descrive in dettaglio le modifiche proposte all'algoritmo Nutri-Score. Punteggio per uso generale (compreso uno standard specifico per carne rossa), grassi e frutti oleosi (noci e semi oleosi). Questo rapporto può essere consultato in inglese all'indirizzo https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/maj__rapport_nutri-score_rapport__algorithme_2022_.pdf

Il comitato direttivo ha deciso di approvare all'unanimità queste modifiche, che saranno incorporate nella nuova versione di Nutri-Score. L'attuazione di tali modifiche è prevista una volta che siano state apportate nei testi normativi per l'utilizzo del Nutri-Score secondo una tempistica che sarà specificata dal Comitato di Gestione.

Le modifiche apportate sono le seguenti:

• Per l'algoritmo generale

o Un aumento del numero di punti per gli zuccheri fino a 15 punti e un

allineamento dell'assegnazione dei punti sulla base di un riferimento nutrizionale a

90 g/giorno di zucchero.

o Un aumento del numero di punti per il sale (invece del sodio) fino a 20 punti.

o Una modifica dell'assegnazione dei punti per le fibre, per allinearsi su

un riferimento nutrizionale di 30 g/d. Il valore iniziale per ottenere almeno un

punto bonus per le fibre è fissato in relazione al valore limite per ottenere

la rivendicazione 'fonte di fibre'.

o Un aumento del numero di punti per le proteine ​​fino a 7 punti, con una

modifica dell'assegnazione dei punti sulla base di un riferimento nutrizionale

a 64 g/d.

o Una modifica della componente "frutta, verdura, legumi, noci e

colza, oli di oliva e noci", che d'ora in poi includerà solo frutta, verdura e

legumi.

o Una modifica della soglia tra A e B, a 0/1 (era attualmente -1/0).

Infine viene introdotta una modifica nell'ambito del caso generale: una limitazione dei punti per le proteine ​​nel caso delle carni rosse (carni che non comprendono il pollame), d'ora in poi non si potranno ottenere più di 2 punti per questo componente. Questa modifica permette un migliore allineamento tra la classificazione data dal Nutri-Score e le raccomandazioni dietetiche che consigliano di limitare il consumo di carne rossa.

Queste modifiche comportano cambiamenti preferenzialmente in alcuni gruppi di alimenti rispetto ad altri, in particolare una maggiore discriminazione tra i prodotti alimentari in base alla loro composizione nutrizionale:

Pesci e crostacei , in particolare quelli grassi senza aggiunta di sale o olio, migliorano il loro punteggio Nutri-Score principalmente nelle categorie A e B

I formaggi pressati a basso contenuto di sale (ad esempio il formaggio Emmental) possono ora essere classificati nella categoria C del Nutri-Score

a basso contenuto di sale (ad esempio il formaggio Emmental) possono ora essere classificati nella categoria C del Nutri-Score I prodotti ad alto contenuto di sale o zucchero sono ora classificati più severamente: questi prodotti rientrano nella categoria E del Nutri-Score, con una penalità equivalente a quella dei prodotti ad altissimo contenuto di acidi grassi saturi, sale o zucchero.

Per i prodotti zuccherini in generale, l'assegnazione dei punti è ora più rigorosa. I cereali per la colazione con livelli di zucchero relativamente alti non saranno più classificati A dal punteggio Nutri, ma saranno invece classificati in media C. Allo stesso modo, i latticini zuccherati ora tendono a passare a una classe di punteggio Nutri. C.

Nel caso del pane si osserva una maggiore differenziazione tra quelli a base di cereali integrali (principalmente in A) e quelli raffinati, tra B e C a seconda del loro contenuto di sale.

si osserva una maggiore differenziazione tra quelli a base di cereali integrali (principalmente in A) e quelli raffinati, tra B e C a seconda del loro contenuto di sale. Per i prodotti compositi (piatti compositi pronti, pizza, ecc.): questi prodotti alimentari sono ora classificati in maniera più severa, passando in media dalle classi AB alle classi BC o D per alcune categorie merceologiche come le pizze.

Nel caso degli altri gruppi di alimenti , le classificazioni rimangono generalmente invariate.

Le modifiche qui identificate sono modifiche in generale . Naturalmente, data la variabilità che può essere osservata nelle composizioni nutrizionali dei prodotti alimentari, esiste una variabilità nella classifica Nutri-Score, alcuni prodotti specifici possono classificarsi più favorevolmente, altri meno favorevolmente... a seconda della loro composizione nutrizionale.

Per grassi e frutti oleosi (compresi semi oleosi e noci)

I frutti oleosi non rientreranno più nella componente "Frutta e verdura" del punteggio nutritivo. Sono classificati con i grassi, per il loro alto contenuto lipidico.

In questa categoria di prodotti, le modifiche al punteggio Nutri includono:

Una modifica della definizione della componente energetica, ora calcolata sulla base dell'energia da acidi grassi saturi (il contenuto di acidi grassi saturi in g/100g x 37 (conversione KJ)) , con uno step di assegnazione punti 120KJ/punto

Solo per questa categoria, gli oli estratti da ingredienti che fanno parte della componente 'frutta e verdura' (come ad esempio l'avocado o l'olio di oliva) saranno conteggiati nella definizione della componente frutta e verdura che apporta punti positivi per la calcolo del punteggio

Una modifica della soglia, in cui i punti per le proteine ​​non vengono più presi in considerazione nel calcolo del punteggio globale, passando da 11 a 7 punti

Una modifica della soglia tra A e B, a -6/-5, le altre soglie rimangono identiche al caso generale

In totale, queste modifiche consentono le seguenti modifiche:

Un aggiornamento per gli oli vegetali – In generale, gli oli vegetali sono visti come un aggiornamento di un tipo. Gli oli vegetali a basso contenuto di acidi grassi saturi (olio di colza, noce, girasole oleico) vanno addirittura in B, così come l'olio d'oliva. L'olio di girasole va a C

– In generale, gli oli vegetali sono visti come un aggiornamento di un tipo. Gli oli vegetali a basso contenuto di acidi grassi saturi (olio di colza, noce, girasole oleico) vanno addirittura in B, così come l'olio d'oliva. L'olio di girasole va a C Una migliore discriminazione per i frutti oleosi senza aggiunta di sale o zucchero, la maggior parte di essi va in A o B, mentre quando sono salati e/o zuccherini sono generalmente classificati in C e anche in D

Per gli altri prodotti della categoria, la classifica rimane stabile, con olio e burro di cocco che continuano a essere classificati E da Nutri-Score.

IN SINTESI , le modifiche raccomandate dal Comitato Scientifico di Nutri-Score consentono di correggere alcuni dei suoi limiti individuati, pur mantenendo la coerenza complessiva del sistema e la classificazione generale dei prodotti tra di essi. Con l'aggiornamento dell'algoritmo Nutri-Score si osserva a livello globale un migliore allineamento tra le classificazioni ottenute da Nutri-Score e le raccomandazioni dietetiche in vigore nei diversi paesi europei che lo hanno adottato.

RIASSUNTO

Il comitato scientifico incaricato dell'aggiornamento di Nutri-score ritiene che il suo attuale algoritmo funzioni generalmente bene, ma ha introdotto alcuni miglioramenti;

1/ Maggiore differenziazione tra cibi dolci e salati. I prodotti ricchi di sale o zucchero sono valutati meno favorevolmente,

2/ Per i prodotti zuccherini in generale, la valutazione è ora più rigorosa. I cereali per la colazione con un contenuto di zucchero relativamente elevato non possono più essere classificati come A e, in media, hanno maggiori probabilità di essere classificati come C,

3/ Migliore differenziazione tra latticini zuccherati e non zuccherati: i latticini zuccherati sono classificati in modo meno favorevole,

4/ Nel caso del pane, maggiore discriminazione tra prodotti completi (classificati principalmente come A) e prodotti raffinati, che sono distribuiti tra B e C (in base al loro contenuto di sale),

5/ L'olio di oliva è classificato B, così come gli oli a basso contenuto di acidi grassi saturi (colza, noce, girasole oleico). L'olio di girasole è C. Gli altri prodotti della categoria rimangono invariati, olio di cocco e burro rimangono a E,

6/ Migliore discriminazione per frutta a guscio e semi oleosi senza aggiunta di sale o zucchero, per lo più classificati in A o B, mentre il salato e/o le versioni zuccherine sono in media in C o anche D,

7/ I piatti compositi (piatti pronti, pizze, ecc.) sono classificati in modo sfavorevole, passando in media dalle classi A/B alle classi B/C o addirittura D per alcune categorie merceologiche, in particolare le pizze,

8/ Basso - i formaggi a pasta dura salata (es. Emmental) sono ora classificati come C; gli altri formaggi rimangono in D o E a seconda del loro contenuto di sale e acidi grassi saturi,

9/ Le carni rosse sono classificate meno bene e sono globalmente in classi inferiori rispetto a pollame e pesce, il che consente un migliore allineamento con le raccomandazioni dietetiche volte a limitarne la consumo,

10/ Nel caso di altri gruppi di alimenti le classificazioni restano generalmente invariate,

11/ Nonostante le bevande siano state individuate anche come gruppo alimentare suscettibile di modifiche dell'algoritmo da parte del Comitato Scientifico, il processo di revisione è in corso e alcune proposte sono attese entro la fine del 2022,

12/ In totale, l'aggiornamento del Nutri- Score corregge alcuni dei suoi limiti individuati, mantenendo la coerenza complessiva del sistema e la buona classificazione dei prodotti, garantendo così una maggiore coerenza con le raccomandazioni dietetiche generali.

