Nutriscore, Taricco, Pd: AVVERTENZE Antitrust minimo sindacale. Siano da stimolo per maggiore impegno da parte del Governo

"Il fatto che Carrefour abbia deciso di adottare il Nutriscore anche in Italia prima che in Europa sia stata assunta una decisione non è stato un bel segnale per tutti coloro che credono in alimenti di qualità, e doveva e deve sollevare il livello di allarme e di reazione sul tema.

Il conseguente pronunciamento dell'Antitrust rappresenta in questo senso il minimo sindacale, in quanto la apposizione della scritta “AVVERTENZE: il sistema NutriScore è stato sviluppato in base ad un algoritmo e a valutazioni scientifiche non universalmente riconosciute e condivise.”, rappresenta solo la comunicazione di un dato di realtà che bilancia solo in parte l'impatto della comunicazione visiva, senza peraltro superare tutti i limiti connessi alla metodologia come anche il MISE ha fatto rilevare".

Così ad AGRICOLAE il vicepresidente della commissione Agricoltura del Senato Mino Taricco in merito alla delibera dell'Antitrust.

"Allo stesso modo, l'eliminazione della “apposizione dell’etichetta semaforica su quei prodotti riconosciuti patrimonio nazionale (DOP, IGP, STP, PAT) per i quali i produttori sono obbligati a mantenere determinati tenori di nutrienti, previsti dai disciplinari di produzione, pena la perdita della certificazione nazionale ed europea.” e “gli impegni riguardanti i prodotti della tradizione gastronomica italiana sui quali non sarà apposto il bollino NutriScore” andava prevista non solo per il futuro, ma da subito, ed in ogni caso essendo evidenti i limiti dello strumento NutriScore in sé sono una misura necessaria ma non sufficiente.

Credo che il Governo debba prendere in mano la questione con tutta la decisione possibile, e sarebbe necessario che questo pronunciamento fungesse da stimolo per un maggiore impegno in sede europea sul tema".