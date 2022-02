Nutriscore: Taricco (Pd), “Nutrinform Battery per tutela alimentare e della qualità”

“Il confronto in atto sull'idea di agricoltura, di alimentazione e di salubrità degli stessi prodotti è un confronto molto serio. La differenza tra il Nutriscore e il Nutrinform Battery non è solo nel tipo di etichetta che mettiamo sui prodotti ma riguarda il tipo di alimentazione e il rapporto tra la qualità della vita delle persone e l'utilizzo dei prodotti. Il Nutriscore è un sistema che di fatto parte dal presupposto di una standardizzazione di prodotti dove l'informazione da dare ai consumatori sono molto semplificate e si attagliano alla natura del prodotto in quanto tale. Il Nutrinform Battery parte da una idea di regime alimentare, di cultura dell'alimentazione che inserisce il prodotto all'interno di un modello alimentare vero e proprio. Noi crediamo che sia un sistema che aiuta il consumatore a migliorare la qualità della propria alimentazione e a dare più salute. Mi pare che cresca la consapevolezza, anche nei paesi che propongono il Nutriscore, della necessità di utilizzare un sistema che sia realmente informativo e di non banalizzare la questione con informazioni che non fotografano la qualità di un prodotto dentro la nostra alimentazione. Per questo la mozione che votiamo oggi chiede che i sistemi siamo testati attraverso sperimentazioni perché noi crediamo che il sistema del Nutrinform Battery possa veramente essere più utile per quei fini di salubrità e sicurezza alimentare che l’Unione europea si prefigge”. Così il senatore Mino Taricco, capogruppo Pd in commissione Agricoltura nel suo intervento in aula a Palazzo Madama.