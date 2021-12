Nutriscore vs Nutrinform un’indagine internazionale conferma che i consumatori preferiscono la soluzione italiana. VIDEOINTERVISTA

Nutrinform batte Nutriscore, almeno per i consumatori. L'indagine condotta in sette paesi sulle etichettature fronte pacco a cura dell'Oservatorio Waste Watcher International diretto dal professor Andrea Segrè e monitorata da Ipsos, Università di Bologna e campagna Sperco Zero insieme con Agrinsieme, Federalimentare, Federdistribuzione e Unioncamere, conferma l'alto indice di gradimento della proposta italiana di etichettatura rispetto al Nutriscore.

L'analisi ha preso in considerazione le tre tipologia di etichetta, quella attualmente utilizzata, il sistema Nutrinform proposto dall'Italia e il Nutriscore attualmente utilizzato in Francia e che si basa su un sistema a "semafori che ne indicherebbe la salubrità. Il professor Segrè, durante la presentazione del sondaggio, effettuato su un campione di 8mile persone, ha sottolineato come "il 75% dei consumatori consultati dichiara di utilizzare l'etichettatura nel processo decisionale di acquisto". Per Enzo Risso, di Ipsos, "emerge una convergenza negativa sul Nutriscore da parte non solo degli italiani, ma anche di popolazioni anglosassoni come Canada e Stati Uniti. Piace ancora di più l'etichettatura attuale o la proposta del Nutrinform, apprezzata anche da britannici e tedeschi, perché viene giudicata più approfondita e completa".

"Guardando alle principali abitudini alimentari c’è la tendenza di affidarsi al “locale” - spiega il professor Matteo Vittuari, dell'Università di Bologna -. Analizzando Italia, Regno Unito e Usa, emerge come da noi prevalga la dieta mediterranea, mentre negli altri il modello alimentare aggiunge elementi esterni al paese. La percezione sulle etichette è stabile in tutti i paesi, ma l’Italia il paese che mostra più resistenza nei confronti del Nutriscore. Su questo assistiamo a casi particolari. Ad esempio l’olio extravergine nel nostro paese viene considerato virtuoso, ma valutato giallo dal Nutriscore. Stessa cosa per il parmigiano, che finisce nel semaforo arancione, ma giudicato sano dai consumatori italiani. Il terzo esempio è dato dalla pizza surgelata, verde chiaro chiaro per il Nutriscore, mentre per i consumatori la percezione è tendenzialmente negativa. Il dato più eclatante emerge poi dalle patatine fritte, valutate come non salutari ma tuttavia classificate verdi".

Il professor Luca Falsconi, sempre dell'Università di Bologna ha affrontato il tema di come un'etichetta possa cambiare le abitudini alimentari: "Il 65% degli intervistati non le cambierebbe, ma emerge come il 40% ridurrebbe il consumo a fronte di un semaforo. Questo porterebbe ad uno spostamento di abitudini rispetto alla nostra dieta mediterranea, oltre che ad una diminuzione dell’export, causando una insostenibilità economica, sociale e ambientale. Risulta come il semaforo modificherebbe i consumi. Per questo il consumatore va educato sugli aspetti nutrizionale, un elemento di consapevolezza che aiuta la salute. Inoltre il semaforo verde viene visto come un via libera agli acquisti, anche oltre le proprie necessità, provocando o un consumo eccessivo o a uno spreco".

“Questi elementi servono a noi per un confronto con i consumatori. Questi guardano sempre più agli elementi salutistici, ma comunque orientati dalle etichette. Gli interessi sono tanti, ma il gradimento verso il Nutrinform va sottolineato come riconoscimento della dieta mediterranea. Serve attenzione verso gli strati più poveri della popolazione”, ha ribadito Franco Verrascina di Copagri.

“Il valore scientifico di questo studio è altissimo e smonta la convinzione che sia il Nutriscore ad avere una solida base - ha sottolineato Nicola Calzolaro, di Federalimentare -. Questa ricerca invece ha una base molto ampia e affronta il problema dal lato del consumatore. Dobbiamo fare attenzione alle politiche commerciali connesse al Nutriscore, si rischiano paradossi. Dobbiamo superare le abitudini alimentari confuse e servono tempistiche di acquisto ponderate. Dobbiamo superare il concetto di dieta universale e iniziare a parlare di diete: Dobbiamo manifestare grande compattezza del sistema paese, solo così riusciremo a superare le difficoltà".

A chiudere l'incontro è il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, che ribadisce nuovamente come “il Nutriscore nasca per condizionare e non per informare. I prodotti italiani sono spariti sugli scaffali di chi lo ha introdotto, senza valutare i principi di salute degli alimenti. Dalla ricerca emerge come il consumatore ha bisogno di informazioni ma si lascia condizionare e per questo serve un sistema trasparente che dia le informazioni corrette sulle quantità giuste degli alimenti. Esistono elementi di pericolosità nel Nutriscore perché non c’è un criterio scientifico alla base dell’algoritmo. L’esempio delle patatine fritte è lampante. Si tratta di una assurdità che vista dal punto di vista ambientale porta a ulteriori problemi: il Nutriscore premia i cibi con il packaging più impegnativo.

La reazione del nostro paese è stata solida anche dal punto di vista propositivo, ma soprattutto compatta, per bloccare qualcosa che blocca il nostro sistema produttivo primario ma che poi ha conseguenze ulteriori. Oggi sembra cambianti il sentiment anche nei paesi inizialmente favorevoli, come la Spagna, ma anche altri paesi si stanno muovendo verso una revisione, come in Francia. Questa indagine va comunque promossa e fatta conoscere, perché l’obiettivo è un sistema di etichettatura unico: non solo fermare il Nutriscore, ma promuovere il Nutrinform, anche migliorandolo”.