Obiettivo acqua, ora piano strategico realizzazione nuovi bacini di accumulo. Vincenzi, Battistoni, Prandini. VIDEOINTERVISTE

Obiettivo Acqua. Questo il nome del concorso fotografico nazionale promosso da Anbi, Coldiretti e Fondazione Univerde volto a rimettere al centro dell'opinione pubblica e delle istituzioni il ruolo dell'acqua. Bene primario sotto la pressione dei cambiamenti climatici.

“Questo concorso fotografico è un progetto che vuole rimettere al centro dell’opinione pubblica e delle istituzioni la centralità dell’acqua e che subirà delle pressioni di fronte la sfida dei cambiamenti climatici.”

Così ad Agricolae Francesco Vincenzi, Presidente ANBI a margine della premiazione della terza edizione del concorso.

“Un acqua che è al servizio dei territori, dell’agricoltura e dell’ambiente, ed è proprio grazie al lavoro dei consorzi di bonifica che riusciamo a mantenere questa straordinaria biodiversità nel nostro paese. In un momento in cui le produzioni di cibo rimangono uno degli asset principali del nostro paese, specialmente in una fase in cui la pandemia ha dimostrato quanto sia importante avere la disponibilità di un’acqua che produca cibo di qualità e in quantità corretta, è fondamentale mettere al centro delle politiche del nostro paese le infrastrutture irrigue e soprattutto guardare alla capacità degli invasi del nostro paese che deve aumentare, rispetto alla carenza della piovosità, per utilizzare l’acqua nei momenti in cui più necessitiamo” sottolinea Vincenzi.

“Dunque un acqua che deve essere valorizzata ed è questo il significato della mostra fotografica odierna che vuole rilanciare la bellezza dei nostri territori.”

“La giornata di oggi è molto importante e cade in un periodo particolare. Stiamo vivendo infatti, proprio in questi ultimi giorni, le problematiche riguardanti la siccità. Momento come quelli di oggi servono quindi a portare sempre più l’attenzione sull’importanza del bene acqua, un bene fondamentale e di cui ce ne accorgiamo solo quando non ne abbiamo più la disponibilità", spiega ad AGRICOLAE Francesco Battistoni, Sottosegretario Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali.

“È vero poi che sul tema acqua siamo oggi troppo frammentati tra vari ministeri, sarebbe invece utile avere un’autorità perche questa frammentazione non fa bene alla risorsa idrica.”

“Occorre poi passare dal momento in cui si governa l’emergenza a quello della programmazione. Attraverso il Pnrr potremo fare molte cose, così come molte aspettative abbiamo anche col fondo sviluppo e coesione e dagli strumenti della nuova Pac.”

Per il presidente della Coldiretti Ettore Prandini “abbiamo la necessità di concretizzare quelli che sono i percorsi che tante volte vengono enunciati in fatti concreti. Partendo da quello che è un piano strategico nella realizzazione di nuovi bacini di accumulo che diventa dunque una risposta concreta al dissesto idrogeologico. Questo - spiega ad AGRICOLAE - ci darà soprattutto la possibilità di creare nuovi posti di lavori all’interno della filiera agroalimentare, creando le condizioni nell’arco di dieci anni di essere un paese autosufficiente in tantissime filiere produttive”.

“Riteniamo che laddove non si dovesse intervenire il rischio sia quello di una diminuzione della capacità produttiva. Serve anche il coraggio di investire su quello che è il valore della filiera agroalimentare in una giusta e corretta distribuzione del valore stesso. Da troppo tempo infatti - conclude - i nostri produttori lavorano col sottocosto o con le offerte speciali fatte dalla grande distribuzione e che si concretizzano in una mancanza di redditualità che oggi non è più sopportabile.”