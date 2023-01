Obiettivo Acqua, Pecoraro Scanio: difesa dell’ambiente, degli ecosistemi e dell’acqua la via da seguire. Dobbiamo essere visionari. VIDEOINTERVISTA

“Dobbiamo essere visionari ma non sognatori, occorre avere una visione del futuro. Io forse a volte sono troppo in anticipo sui tempi e oggi parlo di transizione eco digital, parlo di metaverso perché dobbiamo capire cosa succede ed essere delle guide su questi temi. Il tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici lo abbiamo lanciato alla conferenza del 2007, alla conferenza sul clima, ed oggi si capisce che se partivamo in tempo a fare i laghetti per accumulare l'acqua ed evitare la siccità, staremmo meglio. Però in ogni caso quella è la via. Quindi chi sta lavorando in quella direzione sta facendo il bene del Paese e il bene delle future generazioni. Esattamente un anno fa, a febbraio 2022, noi abbiamo messo in Costituzione tre principi fondamentali la difesa dell'ambiente, degli ecosistemi e dell'acqua, evitando sia i rischi delle bombe d'acqua sia quelli della siccità.”

Così ad AGRICOLAE Alfonso Pecoraro Scanio a margine della premiazione del 4° concorso fotografico nazionale “Obiettivo acqua” organizzato da Anbi, Coldiretti, Fondazione Univerde.