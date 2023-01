Obiettivo Acqua, Prandini: Investire su bacini di accumulo per garantire agricoltura di qualità e produzione energetica. VIDEOINTERVISTA

“Sicuramente diventa fondamentale continuare a comunicare l'importanza dell'acqua e il ruolo che l'agricoltura ha nel dare risposte in termini di tenuta ambientale ed anche di utilizzo e di restituzione rispetto all'uso civile ed ai bisogni della collettività. Ma è altrettanto chiaro che noi dobbiamo investire in termini strategici per quanto riguarda la realizzazione di nuovi bacini di accumulo. Dobbiamo ad esempio avere la capacità di trattenere più acqua piovana, cosa che purtroppo oggi non avviene. Ne tratteniamo solo un 11%. Abbiamo paesi come la Francia e la Spagna che in questi anni hanno investito e sono arrivati a delle percentuali rilevanti, questo li metterà nella condizione di poter avere certezze in termini di capacità produttiva. Si tratta anche di un elemento di sicurezza interna per garantire ai propri consumatori e cittadini la disponibilità del prodotto agroalimentare e soprattutto dei prodotti agroalimentari di qualità. L’acqua svolge questo ruolo determinante perché dove noi l'abbiamo e la utilizziamo realizziamo prodotti di altissima qualità.

L'Italia si distingue in questo e sicuramente il nostro lavoro e il nostro sforzo è portare le istituzioni a stanziare delle risorse dal Pnrr a tutti quei fondi disponibili, e che in tanti casi paradossalmente non vengono utilizzati, proprio nella realizzazione di queste opere strategiche che hanno una finalità nel mantenere e nel creare una capacità di accumulo, per passare cosi dall'11% al 50%. C’è poi anche il tema che riguarda tutto il mondo delle energie rinnovabili, ad esempio con l'installazione dei pannelli fotovoltaici galleggianti, cioè specchi d'acqua che hanno una resa ben superiore rispetto a quelli che vengono posti magari sui terreni agricoli. Oltre a questo c’è poi tutto il mondo dell'idroelettrico. Quindi le cose si possono fare, dobbiamo spingere le nostre istituzioni ad avere una visione di carattere strategico.”

Così il presidente di Coldiretti Ettore Prandini a margine della premiazione del 4° concorso fotografico nazionale “Obiettivo acqua” organizzato da Anbi, Coldiretti, Fondazione Univerde