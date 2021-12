Ocm vino, a rischio esclusione ma Mipaaf può replicare Toscana e Piemonte per ampliare platea

Entro il 20 dicembre, da quanto apprende AGRICOLAE, dovrebbero essere pronte le graduatorie nazionali dell'Ocm vino Promozione. E sembrerebbe che il plafond per l'OCM vino di competenza nazionale e per talune Regioni non basterà a coprire tutti i progetti considerati ammissibili. Ma il regolamento Ue prevede la possibilità di - come già fatto a livello regionale la Toscana e il Piemonte - di ridurre l'anticipo e ampliare la platea dei beneficiari. In quanto pone il limite dell'80% ma non esclude la possibilità di ridurre detta soglia.

Il grave quadro dell’emergenza sanitaria conseguenza della variante Omicron che sta preoccupando i governanti di tutto il mondo rischia di tradursi, anche per il 2022, in un grave danno per l’economia del settore vitivinicolo italiano. Settore che nelle precedenti annate, proprio grazie agli importanti finanziamenti comunitari destinati a sostenere la promozione del vino italiano nel mondo, è riuscito a mantenere un elevato livello di competitività, limitando i danni derivanti dalle chiusure di importanti sbocchi commerciali quali quelli rappresentati dal settore dell’Ho.re.ca a livello mondiale in conseguenza degli alti livelli della pandemia che hanno imposto e continuano, purtroppo, ancora oggi ad imporre limitazioni di accesso e chiusure diffuse a livello nazionale ed internazionale.

Ed a questo quadro di perdurante situazione di emergenza, si aggiunge la preoccupazione di alcuni operatori del settore quali quelli presenti sui programmi di rilevanza nazionali presentati agli uffici del Mipaaf lo scorso 10 ottobre con richiesta di finanziamento a valere sui fondi comunitari di competenza degli uffici di via XX settembre, di rimanere esclusi dalla possibilità di essere destinatari dei finanziamenti comunitari.

Come già anticipato da AGRICOLAE lo scorso 26 novembre (vedi https://www.agricolae. eu/ocm-vino-ecco-prime- graduatorie-toscana- diminuisce-anticipo-e- recupera-gap-di-1-mln-per- aumentare-platea-ma-mipaaf- non-puo/ ) sembrerebbe che il plafond di finanziamenti stanziati per l’annualità 2022, ammontante ad euro 22.525.023, non sarà sufficiente a finanziare tutti i programmi presentati con la conseguenza di eventuali esclusioni di aziende italiane che rappresentano l’immagine più forte dell’export vinicolo italiano nel mondo. Con tutte le conseguenze negative per la filiera vinicola italiana ed i flussi di esportazione del vino italiano nel mondo.

E’ una regola di mercato che ad un minor fatturato corrispondono minori investimenti in termini di approvvigionamento della materia prima con la conseguenza che il conto più salato rischiano di pagarlo proprio i produttori italiani.

Una situazione che potrebbe essere scongiurata prevedendo, al pari di quanto predisposto dalle Regioni Toscana e Piemonte, una riduzione della quota dell’acconto del contributo comunitario ammesso, in un range compreso tra il 60 e l’80 % onde consentire, in sede di redazione della graduatoria nazionale (attesa entro il prossimo 20 dicembre) il finanziamento di tutti i programmi che saranno ritenuti ammissibili e finanziabili ed ampliare in tal modo la platea dei potenziali beneficiari.

Peraltro, sulla base degli approfondimenti normativi condotti da AGRICOLAE, sembrerebbe che per attivare detta decisione non occorra alcuna modifica degli atti normativi che sovrintendono l’erogazione dei finanziamenti comunitari a supporto della promozione nei paesi terzi posto che la questione dell’acconto erogabile è normata solamente dall’ articolo 26, comma 2 del “REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1150 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo” che recita come segue: “L'importo dell'anticipo è limitato all'80 % del contributo dell'Unione”. Condizione, questa, peraltro correttamente e legittimamente recepita dall’art. 3, comma 6 dell’avviso ministeriale n. 0376627 del 26/08/2021 recante per oggetto “OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2021/2022. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019.”

Una limitazione che quindi non esclude la legittima possibilità di ridurre detta soglia anche in corso di istruttoria decisionale sulle domande pervenute con una decisione motivata dal decreto che andrà a determinare la graduatoria, provvisoria, dei programmi ritenuti ammissibili e finanziabili per l’annualità 2022 (attesa entro il prossimo 20 dicembre).

Peraltro, sulla legittimità e correttezza di un eventuale decisione che gli uffici di via XX settembre potrebbero assumere nell’interesse primario di tutto il settore vitivinicolo nazionale c’è il precedente della Regione Toscana che lo scorso anno, proprio sul presupposto di quanto previsto dal richiamato art. 26, comma 2 del Regolamento comunitario 2016/1150 decise, in corso d’istruttoria e nella piena legittimità, di erogare l’anticipo nella misura del 67,459358% (vedasi graduatoria allegata) indicando nella propria deliberazione n. 4423/2021 del 15 marzo 2021 (anch’essa allegata) quanto segue: “tutte le 36 domande ritenute ammissibili sono finanziabili, tenuto conto che, in attuazione del punto 4 della Deliberazione Giunta regionale n. 1583/2020 sopra citata, la percentuale di anticipo concedibile sulla compagna 2020/2021 è pari al 67,459358% del contributo richiesto ammissibile, anziché all’80%, fermo restando che la rimanente somma ammissibile verrà finanziata a saldo a valere sulle campagne finanziarie successive”.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il decreto 4423 e l'allegato:

DECRETO_n.4423_del_15-03-2021

DECRETO.4423_del_15-03-2021-Allegato-A