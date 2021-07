Ocm vino, intesa regioni ma per Mipaaf Covid non è “circostanza eccezionale e causa di forza maggiore”. E mantiene le sanzioni. I documenti

Approvato in Comitato tecnico della Conferenza Stato Regioni il decreto Flessibilità sull'Ocm vino ma per il Ministero delle Politiche agricole il Covid non è una circostanza eccezionale tale da ridurre o eliminare le sanzioni per le aziende che a fronte dell'emergenza pandemica mondiale non riescano a portare a compimento i programmi.

Il decreto dispone all'articolo 2 la modifica dell'articolo 13, comma 7 del decreto del Mipaaf del 4 aprile 2019 3893 che "per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo minimo ammissibile non può essere inferiore a 250mila euro per Paese terzo o mercato del paese terzo e a 500mila euro qualora il progetto sia destinato ad un solo paese terzo.

Qualora il paese terzo a cui è destinato il programma sia un mercato emergente, il contributo minimo ammissibile non può essere inferiore a 120mila euro per paese terzo e a 240mila euro qualora il progetto sia destinato ad un solo paese terzo.

Le regioni, nei propri avvisi, possono fissare un contributo minimo ammissibile diverso da quello fissato per i progetti a valere sui fondi quota nazionale.

Ma il Mipaaf resta rigido rispetto alle richieste della filiera in merito al riconoscimento del Covid come forza di causa maggiore mantenendo, all'articolo 17 comma 1 lettera c del decreto ministeriale, le sanzioni per le aziende che non riescono ad ottemperare agli obblighi a fronte dell'emergenza Covid per i programmi in corso.

In sostanza per il Mipaaf il Covid 19 non è 'circostanza eccezionale e causa di forza maggiore' e giustifica così il mantenimento della sanzione dell'esclusione dai finanziamenti comunitari per due anni laddove la rendicontazione degli attuali programmi presenti non raggiungano una soglia di ammissibilità delle spese progettuali almeno pari all'80 per cento del totale.

Laddove i programmi non possono essere completati le risorse tornano dunque nelle disponibilità del dicastero che potrebbe trovarsi a breve a far fronte a rischio danno erariale a seguito della sentenza del Tar in merito all'articolo 5 comma 2 e 3 per il quale si è già espresso il Consiglio di Stato.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica l'esito del Comitato Politiche agricole della Conferenza Stato Regioni e a seguire il decreto Mipaaf:

ESITO RIUNIONE TECNICA CONFERENZA STATO REGIONI 19 LUGLIO 2021 - OCM VINO

DM_3893 04 04 2019