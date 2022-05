Odg, Caretta FdI Camera, su misure volte a sostegno delle filiere corte, produzioni a chilometro zero e produzioni tipiche territoriali

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00183-B/001

presentato da

CARETTA Maria Cristina

testo di

Mercoledì 11 maggio 2022, seduta n. 692

La Camera,

premesso che:

il testo in esame reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta;

il testo in esame intende valorizzare e promuovere la produzione ed il consumo dei prodotti da filiera corta, stimolando anche attività di educazione alimentare sulla loro origine e specificità;

la proposta identifica come prodotti a km 0 quei prodotti che provengono da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima agricola (o delle materie prime agricole primarie) posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita dal luogo di consumo in caso di servizi di ristorazione;

nel corso della discussione del testo in Camera e Senato sono state introdotte modifiche finalizzate ad incrementare la promozione dei prodotti da filiera corta nei mercati e supermercati;

i prodotti da filiera corta ed a km 0, nonché la loro promozione, costituiscono un presidio sociale nella vita dei territori e dei Comuni;

la valorizzazione delle filiere corte rappresenta un'importante occasione di valorizzazione dell'attività agricola nel territorio e di educazione alimentare per le comunità, andando a creare una cinghia di trasmissione tra prodotto e consumatori;

la crisi internazionale delle materie prime e dell'energia, dovuta alla guerra tra Russia e Ucraina ha messo a dura prova la tenuta del sistema agroalimentare nazionale, con riferimento a tutto quello che riguarda i costi fissi per lo svolgimento delle più basilari attività produttive e di trasformazione alimentare, ma anche in riferimento alla tenuta degli allevamenti, in quanto neanche la mangimistica è rimasta esente dalla crisi;

è di fondamentale importanza che a misure di valorizzazione e promozione del medio-lungo periodo seguano misure di tutela della sostenibilità economica delle produzioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di disporre, nell'ambito delle misure di successiva attuazione ed implementazione del testo in esame, tutte le misure economiche necessarie per garantire la tenuta e la sostenibilità economica delle filiere corte, delle produzioni a chilometro zero e di tutte le produzioni tipiche territoriali al fine di garantire una piena sovranità alimentare nazionale.

9/183-B/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Caretta, Ciaburro.