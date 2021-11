Odg, De Bonis Misto Senato, su sospensione rate per agricoltori possessori di terreni Ismea colpiti da calamità naturali

Atto Senato

Ordine del Giorno 0/24487/3/09

presentato da

SAVERIO DE BONIS

martedì 23 novembre 2021, seduta n. 209

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

molti agricoltori hanno stipulato con l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) contratti di vendita con patto di riservato dominio;

in caso di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni succede che tali agricoltori subiscono danni alle colture ed ai fabbricati, con conseguenti gravi perdite economiche che non consentono loro di pagare le rate per un certo periodo. Questo comporta la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, da parte di ISMEA, facendo perdere, così, il terreno agli agricoltori e rendendo vani tutti i sacrifici affrontati per la sua conduzione per motivi che prescindono dalla loro volontà, ma determinati dagli eventi atmosferici;

considerato che:

il più delle volte i piccoli agricoltori sono ignari delle procedure messe in atto dalle istituzioni e, pertanto, pur in presenza di eventuali agevolazioni previste non sono in grado di avvalersene o giovarsene,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, per gli imprenditori agricoli che hanno subito danni alle colture e ai fabbricati per calamità naturali, che l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) provveda in automatico alla sospensione nonché allo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità, anche in mancanza della richiesta da parte degli agricoltori possessori di terreni dell'ISMEA;

di prevedere, inoltre, che tali disposizioni si applichino ai contratti di vendita con patto di riservato dominio stipulati successivamente al 30 giugno 1990 e agli agricoltori non in bonis, per i quali sia stata già avviata la risoluzione contrattuale che precede la vendita dei terreni mediante asta pubblica.

(0/24487/3/9)

De Bonis