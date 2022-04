Odg, Gallinella M5S Camera, su attivazione sistema della cooperazione italiana allo sviluppo e sostegno a produzione agricola Ucraina

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03495-AR/106

presentato da

GALLINELLA Filippo

testo presentato

Martedì 12 aprile 2022

modificato

Mercoledì 13 aprile 2022, seduta n. 677

La Camera,

premesso che:

l'indice Fao sui cereali è salito del 17,1 per cento in marzo su febbraio, in gran parte per le attese sul mercato di minori spedizioni dai porti del Mar Nero. In particolare il grano tenero – da cui si fanno farine per il pane, la pizza e la pasticceria – solo nel mese di marzo è rincarata del 20 per cento in quanto gli operatori anticipano già il crollo della produzione ucraina nel prossimo anno (una delle più importanti al mondo) e minori esportazioni anche dalla Russia. Per le stesse ragioni gli oli vegetali sono rincarati del 23 per cento in marzo. Si iniziano poi a notare aumenti significativi nei prodotti come i latte e derivati (più 2,6 per cento) e le carni (più 4.8 per cento), ciò in quanto i mangimi come il mais aumentano notevolmente a causa della guerra e rappresentano circa la metà o più dei costi degli allevamenti;

l'Ucraina fornisce all'Unione europea il 57 per cento delle sue importazioni di mais, il 42 per cento dei semi di colza e il 47 per cento dei semi di girasole, tutti destinati a diventare mangime per animali. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura ha lanciato l'allarme: fino al 30 per cento delle aree agricole in Ucraina non saranno seminate o non saranno raccolte quest'anno a causa del conflitto. Ma la crisi non riguarda solo l'Europa: «Tutto questo sta colpendo i più poveri e gettando i semi dell'instabilità politica e dei disordini in tutto il mondo», ha detto il segretario generale Onu Antonio Guterres, che ha evidenziato come 45 Paesi africani importino almeno un terzo del loro grano dall'Ucraina e dalla Russia e 18 di loro ne importano almeno il 50 per cento. Questi paesi includono Egitto, Congo, Burkina Faso, Libano, Libia, Somalia, Sudan e Yemen;

è doveroso intraprendere con ogni sforzo tutte le iniziative realmente perseguibili in sostegno dell'Ucraina che possono far cessare le ostilità della Russia contro la stessa Ucraina e mettere fine alla ingiustificata guerra di invasione che la Federazione Russa insieme alla Bielorussia hanno operato verso la nazione Ucraina. Nell'ambito di tali iniziative potrebbero essere ricomprese azioni perseguibili necessarie alla ricostruzione delle opere distrutte dai bombardamenti russi ed alla ripresa dell'economia dell'Ucraina, segnatamente per quanto riguarda la continuità delle produzioni agricole;

il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo è stato interamente ridelineato dalla legge n. 124 del 2014, stabilendo il principio secondo cui la cooperazione per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace è «parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia»; in tale prospettiva la legge 125/2014 ha modificato il nome stesso del Ministero degli Affari esteri in Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI);

gli obiettivi della cooperazione indicati dalla legge n. 125 del 2014 sono: lo sradicamento della povertà; la riduzione delle disuguaglianze; l'affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui, compresa l'eguaglianza di genere e le pari opportunità; la prevenzione dei conflitti e il sostegno ai processi di pacificazione;

le attività di cooperazione pubblica allo sviluppo, si articolano in: iniziative in ambito multilaterale, attraverso la partecipazione anche finanziaria dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali; partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea, collaborando sia alla definizione della politica europea di sviluppo, sia all'esecuzione e alla gestione di tali programmi tramite la nuova Agenzia per la cooperazione allo sviluppo; iniziative a dono, nell'ambito di relazioni bilaterali, finanziate ed attuate tramite la nuova Agenzia italiana per la cooperazione internazionale; iniziative finanziate con crediti concessionali erogati dalla società Cassa depositi e prestiti a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati; partenariato territoriale, ossia iniziative attuate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali; interventi internazionali di emergenza umanitaria per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni e per consentire rapidamente la ripresa dei processi di sviluppo; contributi ad iniziative della società civile,

impegna il Governo

anche al fine di scongiurare nell'immediato e nel lungo periodo l'ulteriore incremento dei prezzi dei cereali, dei mangimi e delle derrate alimentari ad essi correlate, a intraprendere misure volte a ridurre l'impatto della crisi sulla sicurezza alimentare globale e a valutare l'opportunità di programmare una organica iniziativa di sostegno alla ripresa ed allo sviluppo dell'Ucraina in conseguenza delle distruzioni subite dall'aggressione bellica della Russia, attivando il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo ed avviando misure di sostegno capaci di consentire la ripresa e la continuità della piena capacità di produzione agricola della nazione ucraina, nel quadro dell'impegno complessivo dell'Unione europea.

9/3495-AR/106. Gallinella, Zanichelli.