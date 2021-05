Odg, Lombardo Misto Camera, su iniziative volte a promuovere settore vitivinicolo

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03099/005

presentato da

LOMBARDO Antonio

testo presentato

Martedì 18 maggio 2021

modificato

Mercoledì 19 maggio 2021, seduta n. 511

La Camera,

premesso che:

sono emersi diverse problematiche relative al comparto agricolo del nostro Paese, uno dei più importanti motori economici;

la grave crisi pandemica ancora in corso ha trascinato il settore vitivinicolo in una condizione di stallo fino ad oggi mai osservata, caratterizzata da incertezza e preoccupazione per il futuro dell'intero comparto: allo stato attuale, uno fra i principali motori dell'agroalimentare in Italia è stato costretto a riprogrammare più di una intera annata;

per fronteggiare la pandemia, nel corso del 2020 – su precisa richiesta del Ministero – è stato previsto l'innalzamento degli aiuti di Stato in favore del sistema produttivo; fino al 31 dicembre dello scorso anno, il tetto massimo entro cui poter concedere aiuti al settore è stato di 800 mila euro per l'agroindustria, 100 mila euro per l'agricoltura e 120 mila euro per la pesca e l'acquacoltura che, a cascata, hanno giovato alle aziende vitivinicole e agricole;

il decreto Cura Italia – varato d'urgenza dal Governo Conte nel marzo 2020 – ha previsto una serie di importanti novità a sostegno delle imprese agricole: il fondo di sostegno da 100 milioni di euro e altri 100 milioni di euro per semplificare l'accesso al credito, l'aumento al 70 per cento degli anticipi dei contributi Pac per oltre un miliardo di euro, la cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori agricoli e della pesca, nonché tutele per i lavoratori stagionali senza continuità di rapporti di lavoro, indennità per i lavoratori a tempo determinato, sospensione delle rate fino al 30 settembre per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale che si aggiungono alla sospensione dei versamenti tributari, previdenziali e assistenziali e al contributo di 100 euro per chi ha continuato a lavorare nel mese di marzo, includendo tutti i dipendenti della filiera alimentare;

nei precedenti anni, a seguito del via libera della Conferenza Stato Regioni, è stata attivata per la campagna 2019/2020 la distillazione di crisi del vino comune con una dotazione pari a 50 milioni di euro nell'ambito dell'annualità 2020 del Programma nazionale di sostegno (PNS); accanto a questa misura, con un investimento di 100 milioni di euro per la campagna 2020-2021, altro intervento a supporto della filiera vitivinicola duramente colpita dall'emergenza Covid-19 è rappresentato dalla c.d. «Vendemmia verde», la riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine e a indicazione geografica con l'obiettivo di riequilibrare un mercato in difficoltà che, purtroppo, resterà in sofferenza per diversi anni e migliorare la qualità del vino;

di recente la filiera vitivinicola italiana ha richiesto in modo esplicito la proroga del termine ultimo delle autorizzazioni per nuovi impianti e per i reimpianti in scadenza nel 2020 che consente di impiantare vigneti in due anni di tempo, maggiore flessibilità per la misura Ocm ristrutturazione e riconversione dei vigneti per evitare sanzioni e l'anticipo delle risorse dei Piani nazionali di sostegno per consentire di finanziare progetti ammissibili legati alla misura investimenti. Lo stesso comparto vino ha richiesto il varo di uno specifico piano strategico di sostegno all'export italiano, articolato su missioni di settore, e piani di comunicazione integrata sui principali mercati, prevedendo misure straordinarie di promozione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere tutte le iniziative necessarie volte a sostenere il settore vitivinicolo e l'intero comparto agroalimentare italiano in questo eccezionale momento di emergenza sanitaria e di conseguente crisi economica a livello globale.

9/3099/5. Lombardo.