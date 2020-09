OLIO, BMTI, CDP E MIPAAF LANCIANO LA PIATTAFORMA DI GARANZIA: 140 MLN DI EURO PER LE OP E AOP

Gianluca Raspa di BMTI spiega nello specifico l’iniziativa messa in campo dal Mipaaf: “Si tratta di una misura fortemente voluta dal Ministro in coerenza con gli obiettivi di settore del 2016, tra cui sostenere l’attività della filiera olivicola italiana. Vogliamo favorire l’accesso al credito e il ministero ha messo a disposizione per CdP un budget di 140 milioni di euro per questa piattaforma di garanzia. La Cassa può erogare garanzie per le organizzazioni di produttori. BMTI è stata incaricata di supportare gli ovicoltori per accedere a questa erogazione. Il Ministero mette a disposizione di CdP risorse per 7,8 milioni per CdP che a sua volta utilizza Confidi per erogare garanzie agli intermediari creditizi fino all’80%. BMTI sarà un facilitatore per chi vorrà usufruire di questa iniziativa che richiede determinati requisiti. Devono essere associazioni o operatori riconosciuti e iscritti presso il Ministero e devono dichiarare gli aiuti pubblici ricevuti nel corso degli ultimi 3 anni, comunque inferiori a 300mila euro e non devono essere in stato di crisi. Possono essere utilizzati per l’attivo circolante e l’importo minimo è di 50mila euro, con un massimo di 2,5 milioni”.

