Olio, candidature Coi. Ultimo direttore italiano 21 anni fa ma Spagna-Tunisia (e Francia) fanno asse mentre Emirati bussano alla porta

Si aprono le candidature per il ruolo di Direttore Esecutivo del Coi, Consiglio Olivicolo Internazionale. Ovvero il responsabile di tutte le misure assunte dal Consiglio tramite i dipartimenti e le unità competenti del Consiglio finanziato per il 70 per cento dai Paesi dell'Unione europea.

Un posto chiave per le politiche relative alle dinamiche del settore olio d'oliva al quale l'Italia - nonostante sia il secondo produttore dell'Unione Europea, con le sue 300mila tonnellate e il maggior consumatore con le sue 500mila tonnellate (ne esporta circa 350mila) - non approda da 21 anni. Che diventeranno 22 anni nel 2024, quando ci sarà effettivamente lo switch.

L'Italia ha il suo candidato che - da quanto apprende AGRICOLAE - dovrebbe arrivare dagli uffici del commissario Ue all'Agricoltura dove il Belpaese rischia di perdere però un posto importante.

Ma, sempre da quanto si apprende da fonti europee, il gioco sembra essere sempre lo stesso: Spagna e Tunisia e Francia non mollano. Si attende inoltre l'ingresso dell'Arabia Saudita che ha già avviato le pratiche per diventare membro e la cui mossa avrebbe scatenato l'interesse del Qatar che sta facendo pressioni per entrare quanto prima del Consiglio.

D'altronde Spagna e Tunisia sembrano fare 'cartello' da sempre sul tema Coi, non lasciando spazio alcuno all'Italia alla quale hanno fatto perdere treni per 21 anni.

L’organo di governo del COI, e il suo principale organo decisionale, è il consiglio dei membri. Il consiglio dei membri è composto da un rappresentante per membro, affiancato da uno o più supplenti e consiglieri. Si riunisce almeno due volte l’anno per esaminare il lavoro svolto dall’organizzazione e approvare il programma di attività e il bilancio per l’anno successivo. Il consiglio dei membri delibera per consenso. Qualora il consenso non venga raggiunto si applica una procedura che permette di prendere decisioni a maggioranza qualificata. Le lingue ufficiali del COI sono l’arabo, il francese, l’inglese, l’italiano e lo spagnolo.

Il consiglio dei membri elegge il direttore esecutivo. Dal 1 gennaio 2016 il direttore esecutivo è il tunisino Abtellatif Ghedira. Il/La direttore/rice esecutiva/a è responsabile dell’esecuzione dei compiti che gli/le competono ai sensi dell’Accordo e delle norme stabilite dal Consiglio oleicolo internazionale, nonché del coordinamento del comitato consultivo per l’olio d’oliva e le olive da tavola. CV – Abdellatif Ghedira - Tunisia

Il direttore esecutivo, coadiuvato dal collegio degli alti funzionari, è preposto all’organizzazione, amministrazione e supervisione del segretariato esecutivo.

Hanno ricoperto l’incarico: Jean-Louis Barjol (gennaio 2011 – 31 dicembre 2015), Francia. E' passato al Consiglio generale dell'alimentazione del ministero dell'Agricoltura francese Mohammed Ouhmad Sbitri (novembre 2007 – 31 dicembre 2010) - Marocco Habib Essid (novembre 2004 – novembre 2007) - Tunisia Ahmed Touzani (dicembre 2002 – novembre 2004) - Tunisia Fausto Luchetti (ottobre 1987 – dicembre 2002) - funzionario Commissione in carica all'Italia Gabriele Luzi (dicembre 1980 – settembre 1987) - funzionario ambasciata italiana a Madrid Lucien Denis (novembre 1962 – novembre 1980) - Francia Pierre Bonnet (ottobre 1960 – ottobre 1962) - Francia

Cinque le unità del Consiglio oleico internazionale:

Unità standardizzazione e ricerca

Le funzioni principali di questa unità sono la gestione amministrativa del personale dell’segretariato esecutivo, l’attuazione della politica di gestione delle risorse umane, il supporto e l’inquadramento del personale, la gestione e la supervisione dello stanziamento delle risorse in termini di posti di lavoro e buste-paga; il coordinamento con il team del segretariato esecutivo e il supporto per lo svolgimento delle attività; la gestione e il monitoraggio del bilancio e del piano quadriennale, nonché la gestione e la supervisione dei beni mobili e immobili. È inoltre responsabile per la Gestione delle infrastrutture

Unità economia e promozione

intende raggiungere tali obiettivi portando avanti le seguenti attività: Attività correlate al mercato

Attività legate al lavoro del COI

Attività legate al segretariato esecutivo del COI

ATTIVITÀ CORRELATE AL MERCATO

Rilevamento regolare e analisi dell’andamento del mercato (mercati degli oli d’oliva, oli di sansa, olive da tavola, altri oli e grassi). Tale lavoro comporta:

Aggiornamento ed elaborazione del database statistico del COI sui mercati mondiali degli oli d’oliva, le olive da tavola e altri oli e grassi vegetali fluidi commestibili.

Revisione delle condizioni di mercato.

Rilevamento delle importazioni di olio d’oliva e olive da tavola da parte dei paesi in cui il COI conduce attività promozionali.

Effettuazione di studi retrospettivi e prospettivi sul mercato dell’olio d’oliva e delle olive da tavola.

Monitoraggio delle politiche nazionali, e in particolare: Rilevamento della superficie olivicola a livello nazionale e distribuzione geografica delle risorse olivicole mondiali. Tracciamento degli interventi politici relativi a produzione, marketing, consumo nazionale e commercio internazionale nei prodotti olivicoli e altre politiche di sviluppo a livello nazionale. Monitoraggio degli accordi bilaterali o multilaterali fra paesi sugli scambi commerciali di oli d’oliva e olive da tavola.

Messa in atto degli interventi concordati dall’Organizzazione mondiale del commercio per l’accesso al mercato, accordi di sostegno nazionali, riduzione delle sovvenzioni e clausole speciali.

Monitoraggio dei sondaggi economici, studi e ricerche nel settore oleario eseguiti da agenzie di ricerca e sviluppo.

ATTIVITÀ LEGATE AL LAVORO DEL COI

Preparazione di documenti di lavoro che descrivono e analizzano le condizioni economiche nei mercati dell’olio d’oliva e delle olive da tavola, da sottoporre a esame nel corso delle sessioni del COI.

Esecuzione di ricerche di mercato e altre analisi economiche e statistiche nel settore olivicolo richieste dai membri del COI.

ATTIVITÀ COLLEGATE AL SEGRETARIATO ESECUTIVO DEL COI

Redazione periodica di articoli su analisi settoriali per la rivista del COI, OLIVAE, e revisione dei manoscritti economici presentati da autori esterni.

Unità gestione finanziaria

Questa unità è responsabile della gestione e controllo dei bilanci del COI. Prepara i rendiconti finanziari e gestisce la tesoreria dell’organizzazione. Ha inoltre le seguenti responsabilità : CONTABILITÀ

Garantire il buon funzionamento della contabilità di bilancio, della gestione dei flussi di cassa e della contabilità finanziaria.

Stabilire e convalidare metodi e sistemi di contabilità.

Registrare le entrate nella contabilità e autorizzare i pagamenti.

Preparare i rendiconti finanziari.

Garantire l’accuratezza dei conti.

Gestire e custodire i documenti finanziari e contabili.

Gestire la documentaione relativa al registro delle eccezioni.

Coordinare l’inventario contabile dei beni.

Effettuare il controllo contabile dell’inventario annuale delle pubblicazioni.

Controllare e archiviare le fatture elettroniche.

Gestire i rimborsi e esenzioni IVA.

GESTIONE FINANZIARIA /TESORERIA Creare file delle operazioni bancarie elettroniche per i pagamenti nazionali

Effettuare bonifici bancari per i pagamenti internazionali

Gestire le entrate e le uscite nel sistema di informazione

Gestire la piccola cassa

Controllare e seguire le entrate nel sistema di informazione

Calcolare e gestire gli investimenti di liquidità e i movimenti interbancari

Realizzare la riconciliazione delle liquidità nel sistema di informazione (dati bancari e contabili)

Aggiornare il registro contabile del COI e dei responsabili dei conti

CONTROLLO DI BILANCIO Redigere il Regolamento finanziario e le procedure finanziarie

Partecipare alla preparazione del bilancio

Monitorare il bilancio

Coordinare le attività relative alla preparazione del bilancio annuale e del piano quadriennale

Controllare e seguire lo stato dei versamenti dei contributi dei membri

Riconciliare i pagamenti in sospeso dell’agenzia di viaggi

Pagamento delle spese di viaggio delle missioni dei funzionari

Unità olivicoltura elaiotecnica e ambiente

si occupa di garantire l’uso delle tecnologie più moderne e efficienti lungo tutta la filiera della produzione dell’olio d’oliva. Ciò vuol dire promuovere ricerca, sviluppo e cooperazione tecnica nel settore oleicolo, incoraggiando la collaborazione di organizzazioni e/o enti pubblici e privati, nazionali e internazionali.