ONU, DE FALCO, FATTORI, DI MARZIO E NUGNES: IMPEGNATI PERCHÉ ITALIA SIA COERENTE SU DIRITTO ALIMENTAZIONE SU TERRITORIO MAZIONALE

“Siamo profondamente colpiti dalle recenti dichiarazioni della relatrice speciale dell'Onu per il diritto all'alimentazione, Hilal Elver al termine di una visita di undici giorni nel nostro paese” dichiarano i senatori De Falco, Di Marzio, Fattori e Nugnes. La Elver denuncia il lato oscuro del vasto settore agricolo italiano e l’incongruenza tra l’impegno dell’Italia nelle sedi internazionali, ove il nostro paese è in prima linea nella promozione dei diritti umani, soprattutto per quanto riguarda il diritto all'alimentazione, che non si rispecchia tuttavia interamente su scala nazionale.

Nel rapporto si legge che i migranti che lavorano in ambito agricolo costituiscono uno dei gruppi più vulnerabili in Italia. All'interno del settore agricolo italiano ci sono tra i 450 mila e i 500 mila lavoratori migranti che rappresentano circa la metà della forza lavoro complessiva. "Da nord a sud, centinaia di migliaia di lavoratori coltivano la terra o si occupano del bestiame senza le adeguate tutele legali e sociali, con stipendi scarsi e convivendo con la costante minaccia di perdere il lavoro, di un rimpatrio coatto o di subire violenze fisiche e morali", spiega la relatrice speciale. "In quanto paese sviluppato, nonché terza economia in Europa, tali livelli di povertà e di insicurezza alimentare in Italia non sono accettabili ", ha concluso la rappresentante nelle Nazioni Unite.

Il rapporto giunge come una doccia fredda ma non aggiunge nulla di nuovo rispetto a quello che denunciano da anni le associazioni di categoria e sindacati, in particolare la FLAI CGIL che, tramite l’osservatorio Placido Rizzotto, ha quantificato il giro di affari dietro a tale fenomeno: il lavoro irregolare vale 77 miliardi, ovvero il 37,3%, il lavoro irregolare incide per il 15,5% sul valore aggiunto del settore agricolo e il business del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura è pari a 4,8 miliardi di euro mentre 1,8 miliardi sono di evasione contributiva.

Un fenomeno perciò ormai multilivello e strutturale all’economica agricola italiana che deve essere combattuto con interventi specifici e di ampio respiro.

“Sebbene la legge 199 del 2016 contro il caporalato, approvata trasversalmente nel corso della XVII legislatura, sia stata una grande conquista di civiltà è necessario che i ministri dell’agricoltura e del lavoro, Bellanova e Catalfo, si impegnino per darne piena attuazione attivandosi affinché si insedino tutte le sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità consentendo non solo la repressione ma anche la prevenzione del fenomeno. E’ urgente inoltre aggiornare e potenziare l’attuale normativa in materia agroalimentare essendo quella vigente obsoleta e controproducente in quanto prevede modesti rischi, quali sanzioni per irregolarità, a fronte di ingentissimi guadagni.

In questa ottica abbiamo appreso abbiamo appreso con soddisfazione le dichiarazioni del Ministro Bonafede del 28 gennaio in senato che, in occasione della relazione sulla giustizia, ha dichiarato l’intenzione di portare presto in consiglio dei ministri il testo di legge 'Nuove norme in materia di tutela penale degli alimenti' redatto insieme al MIPAAF che recupera e aggiorna la norma sulle agromafie proposta da Caselli, rimasta a nostro avviso troppo a lungo nascosta”. Concludono i senatori: “ci impegneremo affinché l’appello della relatrice speciale Elver non sia inascoltato e che questa legislatura sia ricordata come quella che ha posto le basi per il contrasto a un fenomeno che non fa onore alla nostra storia di tutela dei diritti umani e di agroalimentare di eccellenza”.

