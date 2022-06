Ortofrutta, Gallinella, serve più manodopera straniera con il decreto flussi – VIDEOINTERVISTA

"La carenza di manodopera in alcuni settori è evidente non bisogna additare il colpevole ad una o all'altra azione politica, i numeri ci dicono che dal 2018 l'occupazione in agricoltura è sempre aumentata. Quello che ci serve più manodopera straniera, per questo la prima cosa da fare è agire sul decreto flussi per portare quei lavoratori che in Italia non ci sono. C'è poi la questione energetica, ma stiamo lavorando per il tetto al prezzo del gas, nel prossimo decreto Aiuti lavoreremo anche sul gasolio. Le preoccupazioni per la strategia Farm to Fork e l'ulitizzo dei fitofarmaci va gestita, perché la tecnologia ci aiuterà, sia quella digitale che genetica, per produrre di più con meno, il percorso della sostenibilità per il futuro delle produzioni passa da questo punto, ma stiamo pensando anche ad una futura fiera internazionale, proveremo a mettere tutti d'accordo".

Così ad AGRICOLAE Filippo Gallinella, presidente commissione agricoltura della Camera, in occasione del Convegno Italia Ortofrutta organizzato a Roma.