Pac, Comagri Camera. Agrinsieme e Coldiretti: ci sia gradualità su regime sanzionatorio

Si è svolta oggi in Comagri Camera -congiunta con la Commissione Giustizia- l’audizione di rappresentati di Agrinsieme e Coldiretti nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento Ue sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

Di seguito gli interventi.

Gabriella Proietti (Confagricoltura) per Agrinsieme:

Permane una certa incertezza tenuto conto che il decreto pagamenti diretti è stato definito nel mese di dicembre, si attendono le disposizioni applicative per quanto riguarda il regime di condizionalità e i requisiti per l’uso dei fertilizzanti. Abbiamo linee di intervento di nuova introduzione come gli ecoschemi, questo è quindi un contesto che ci porta a considerare che il regime sanzionatorio possa essere ispirato ad una semplice attuazione e una certa flessibilità.

Segnalo alcuni elementi sull’articolato.

Potrebbe essere opportuno sulla condizionalità sociale una riflessione sull’applicazione delle sanzioni, affinché queste risultino in maniera proporzionale alla natura dell’infrazione riscontrata. Ponendo attenzione a elementi di carattere formale piuttosto che a violazioni di natura sostanziale.

Sul ravvedimento operoso riteniamo opportuno valutare se questo possa essere migliorato, anche con una riduzione delle sanzioni fino al 100% in sede di adempimento alle norme.

Sono stati introdotti dal 1 gennaio requisiti specifici, dunque il fatto di prevedere sanzioni per il mancato riscontro del requisito di capo azienda o di capacità professionale in capo al giovane agricoltore debba limitarsi al mancato riconoscimento di questo tipo di sostegno senza ripercuotersi -come nell’art. 6- su altre linee di intervento.

Sempre sull’articolo 6, comma 7. Eventuali interventi con effetto retroattivo destano una qualche preoccupazione. L’invito è a definire e contenere entro un certo periodo temporale la possibilità di agire in termini di recupero dal punto di vista dell’amministrazione.

Davide Granieri, Coldiretti:

Il momento è molto serio. Dal 1 gennaio abbiamo in atto uno scenario totalmente nuovo che introduce i nuovi impegni per il mondo agricolo e lo fa con risorse invariate. È stato approvato a dicembre il decreto attuativo sui pagamenti, il decreto condizionalità non è stato ancora approvato anche se il piano strategico ne determina i campi di azione. Siamo perciò molto attenti a capire come uscirà questo decreto sulla condizionalità.

Ci sarà una situazione diversa in questo primo anno in cui speriamo non si incappi in sanzioni che danneggino gli agricoltori.

La novità più ampia sono gli ecoschemi, un impegno aggiuntivo nel segno della sostenibilità. Già nel decreto legislativo e previsto una forma derogatoria per i primi due anni, ma allo scadere serve trovare una progressività perché ci potrebbe essere un balzo troppo rapido rispetto l’applicazione diretta delle sanzioni.

L’utilizzo del ravvedimento operoso è un elemento importante che deve essere rafforzato. Sull’art. 6 in merito ai giovani, deve essere previsto per i corsi di formazioni una certa progressività e tempi congrui, altrimenti rischiamo che quando usciranno i bandi non ci saranno la condizioni temporali per acquisire i nuovi criteri.”