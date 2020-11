Pac, La Pietra, Fdi: maggiore collaborazione, nostre proposte puntualmente bocciate

"Dal ministro è stato fatto un quadro della situazione ma mi aspettavo ben altro, perché è stato fatto un elenco cronologico. Mi aspettavo invece indicazioni più precise su cosa il nostro governo intende fare a livello europeo per mettere al centro l’agricoltore e l’agricoltura nazionale. Per esempio cosa l’Italia intende fare per quanto riguarda la riduzione delle risorse che arriveranno alla nostra agricoltura. Ma anche quali azioni il governo vuole intraprendere per tutelare i nostri prodotti o per assicurare all’interno del mercato europeo una equità di concorrenza". Così Patrizio Giacomo La Pietra, Fratelli d'Italia, nel corso dell'audizione in commissioni riunite del ministro Bellanova sulla Pac.

"Il piano strategico nazionale sarà fondamentale, prima di fare tavolo di partenariato sarà fondamentale fare un confronto serio in Parlamento e all’interno delle commissioni agricoltura. Vogliamo collaborare ma tutti i nostri emendamenti vengono puntualmente bocciati per poi essere ripresi in seguito dal governo".