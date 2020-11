Pac, M5S: piano strategico che rappresenti esigenze del mondo agricolo

“Uno dei punti fondamentali per una nuova Pac è sicuramente quello di adottare un Piano strategico nazionale, per parlare finalmente di strategia agricola italiana. E’ ormai chiaro che i negoziati sulla politica agricola comunitaria, a seguito del Covid-19, hanno necessariamente dovuto prendere in considerazione il cambio di alcuni parametri. Il nostro impego è per una Pac non solo burocratica, ma che prenda in considerazione un impianto completamente nuovo”. Lo dichiarano i deputati e le deputate del MoVimento 5 Stelle, componenti della commissione Agricoltura della Camera.

“Ringraziamo la ministra per l’Agricoltura Teresa Bellanova, per aver condiviso in un'audizione alle Commissioni riunite Agricoltura di Camera e Senato, questi obiettivi. Come commissione continueremo il nostro lavoro per dare risposte efficaci al mondo agricolo, tenendo conto delle tante realtà che rappresentano il settore e con la consapevolezza di dover adottare nuove strategie sempre più sostenibili, soprattutto per quanto riguarda la riduzione delle emissioni in campo agricolo, che ammontano al 10%. Ma anche le semplificazioni burocratiche e il sostegno alle aziende e ai giovani agricoltori, cibo sostenibile, di qualità e accessibile a tutti. Sono questi gli obiettivi principali da raggiungere entro la fine del 2021. Ci aspetta un lungo lavoro in sinergia con il governo, per un Piano strategico che rappresenti le esigenze di tutto il mondo agricolo del Paese, migliorandone la qualità”.