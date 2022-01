Parchi agrisolari, Comagri Camera. Battistoni: Possibilità di estendere la misura anche ad aziende attualmente precluse. Potenziare rinnovabili per frenare caro energia

“Questo dicastero ha ritenuto di dover individuare i destinari dell’investimento in esame in base al possesso di determinate caratteristiche ritenute prioritarie come volume degli affari, dimensione dell’azienda, patrimonio immobiliare, capacità imprenditoriale. Per altro è stata data la possibilità a tutti gli interessati di partecipare alla costruzione del relativo provvedimento.

All’esito della predetta fase di consultazione il ministero, se ne ricorrono i presupposti, si riserva la possibilità di estendere l’accesso all’investimento anche alle aziende agricole attualmente precluse e riservare loro un bando ad hoc che tenga conto delle caratteristiche peculiari delle aziende in questione.”

Così il sottosegretario Mipaaf Francesco Battistoni in risposta all’interrogazione a risposta immediata in Comagri Camera sui criteri di ammissione al bando pubblico in tema di parchi agrisolari.