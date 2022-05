Parmigiano Reggiano, l’azienda Bio Hombre punta al futuro della Dop: sostenibili, legati al territorio e con uno sguardo alla Motor Valley

Buono, sostenibile, territoriale. Tre parole per descrivere il concetto che ruota attorno a Bio Hombre, produttore biologico di Parmigiano Reggiano che racchiude alla perfezione la filiera di questa parte d'Italia. La storia di questa azienda percorre la via Emilia, la strada romana che taglia in due il territorio della "bassa" modenese con quella della porzione che invece sale dolcemente verso l'Appennino. Siamo nel pieno modenese, terra di Dop e Igp, ben 22 sulle 44 riconosciute a tutta la regione, vera patria del mangiare bene e dei motori.

La visita all'azienda Bio Hombre segue la presentazione organizzata da Piacere Modena, "consorzio" dei consorzi che punta proprio su territorio, turismo e ristorazione per aumentare l'appeal di questa provincia italiana. Proprio Francesco Raguzzoni, uno dei fratelli titolari, racconta l'operosità e il coraggio tutto emiliano: "Abbiamo rilevato Hombre dalla famiglia Panini, quella delle figurine, a gennaio 2020, proprio a ridosso del lockdown".

L'obiettivo è naturalmente produrre Parmigiano biologico - all'interno del Consorzio -, seguendo i principi della sostenibilità ambientale ed economica, curando con attenzione gli animali, così da garantirne il massimo benessere. "Per questo stiamo per effettuare un nuovo importante investimento per rinnovare le stalle, così da poterle "condizionare", per mantenere le mucche al fresco anche durante l'estate", prosegue Francesco. Gli sbalzi termici influiscono infatti sulla produzione di latte. Hombre gestisce 700 capi, di cui la metà attiva, ed insieme all'azienda la famiglia Raguzzoni ha rilevato anche 250 ettari, a cui si aggiungono altri 300 già posseduti e destinati al foraggio.

L'azienda produce circa 19 forme di Parmigiano al giorno, 100% biologico grazie alla grande attenzione a tutto il ciclo produttivo. Non solo, l'obiettivo è quello di azzerare l'impatto ambientale e gli investimenti sulle stalle aumenteranno la produzione elettrica, insieme a quella del biogas. Per garantire la neutralità carbonica l'azienda compensa la parte rimanente con piantumazioni in Perù, ma gli obiettivi per il futuro sono ancora più ambiziosi per diventare totalmente sostenibili. Attualmente l'azienda ha per la maggior parte capi di razza frisona o olandese, ma sta tentando di reintrodurre la Bianca Modenese che, pur producendo due terzi in meno di latte, aumenterebbe il collegamento con il territorio.

All'interno dell'azienda zootecnica c'è poi una vera e propria chicca. La famiglia Panini, grazie alla passione di Umberto, ha infatti creato un museo di auto storiche davvero unico, con pezzi straordinari, come l'auto di Nuvolari, vetture figlie del modenese, come diverse Maserati, e altre macchine dal valore storico davvero eccezionale. Per prenotare una visita è possibile compilare il form sul sito ufficiale: https://www.paninimotormuseum.it/index.php?lang=1