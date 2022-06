Patuanelli: insicurezza alimentare foriera di conflitti, comunità internazionale agisca verso le popolazioni che soffrono

"L'insicurezza alimentare è foriera di conflitti, basta pensare al Nordafrica e questa situazione deve essere accompagnata verso la normalità. Le popolazioni del Nordafrica devono avere accesso al cibo e per questo la comunità internazionale ha l'obbligo di muoversi. Internamente non abbiamo un problema di quantità, ma di prezzi, altro discorso è per quelle popolazioni che soffrono, serve un intervento coordinato attraverso la Fao, e con un ruolo per il nostro paese, piattaforma verso l'Africa".

Così Stefano Patuanelli, ministro delle politiche agricole, a L'Aria che Tira, La trasmissione di Myrta Merlino in onda su La7.

"Nel Consiglio dei Ministri, all'inizio del conflitto, ho votato per l'invio di armi in aiuto dell'Ucraina. Ora siamo a 3 mesi da quel momento e serve un confronto sulla postura del nostro paese verso il conflitto in atto. Gli effetti che questa guerra sta provocando ci sono a prescindere dalla nostra azione e ritengo giusto dibattere sulla strategia da intraprendere attraverso la diplomazia: non è detto che l'invio di armi sia la decisione migliore. Serve un dibattito pubblico e trasparente. Non dobbiamo stupirci delle differenze tra le forze politiche e al loro interno, perché stiamo parlando dell'etica del singolo - continua il ministro -. Sul salario minimo mi auguro che la legislatura sia in grado di attuarlo. Questo è nel programma del M5S da 9 anni e l'Italia sui salari è fanalino di coda, questa è una assoluta priorità per il nostro paese".